احدث الأخبار

مقتل وإصابة 55 حوثياً في معارك مع قوات الشرعية غرب تعز
أبرز المواد
 النقد: بطاقات “مدى” متاحة للشراء عبر المتاجر الإلكترونية بداية أبريل
أبرز المواد
 آل الشيخ يعلن اتفاقه مع مسؤولين مصريين لاستضافة المونديال بمصر
أبرز المواد
 ” البيئة ” تعاقب مسلخاً مخالفاً للدواجن بالإغلاق وغرامة 400 ألف ريال
أبرز المواد
 هاشتاق “حذف فيسبوك” يكتسح تويتر
أبرز المواد
 بالصور.. الإمارات تحتفل على طريقتها بيوم السعادة العالمي
أبرز المواد
 140 مليون شخص سيجبرون على الهجرة بحلول عام 2050!
أبرز المواد
 بلدية الخرج تغلق محلات بسبب اغذية وأطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية تطلق مهرجان “ربيع الشرقية ” السادس في منتزه الملك فهد بالدمام
المنطقة الشرقية
 متحدث رئاسة أمن الدولة يحاضر بجامعة حائل عن “أبعاد التنظيمات الإرهابية”
منطقة حائل
 “العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله
أبرز المواد
 ترامب: العلاقات مع المملكة في أحسن حالاتها
أبرز المواد
مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

أبرز المواد
قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

أبرز المواد
ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

أبرز المواد
مفاجأة بعد العثور “الافتراضي” على الطائرة الماليزية المفقودة

مفاجأة بعد العثور “الافتراضي” على الطائرة الماليزية المفقودة

أبرز المواد

140 مليون شخص سيجبرون على الهجرة بحلول عام 2050!

140 مليون شخص سيجبرون على الهجرة بحلول عام 2050!
http://almnatiq.net/?p=554745
المناطق - وكالات

أصدر البنك الدولي تقريرا جديدا أوضح فيه أن التغير المناخي سيجبر الملايين من الناس في العالم النامي على هجرة منازلهم في العقود المقبلة.

ويشير تحليل النتائج المحتملة إلى “أزمة إنسانية تلوح في الأفق”، حيث يتحرك سكان البلدان المعرضة للخطر داخل حدودهم الوطنية إلى مناطق أكثر أمانا. وسيواجه هؤلاء الناس مشكلات متنامية مثل ندرة المياه، وفشل المحاصيل وارتفاع مستوى سطح البحر، وكذلك العواصف المرتبطة بالمناخ المتغير.

ويعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يجمع البيانات الاجتماعية الاقتصادية، مع تحليل التأثيرات المناخية، للتنبؤ بالتغيرات المحتملة في أحوال السكان داخل بلدانهم نتيجة لتغير المناخ.

ووفقا لتحليل الباحثين، فإن “سيناريو أسوأ الحالات” يمكنه الإشارة إلى احتمال هجرة أكثر من 143 مليون شخص لمنازلهم داخل حدود بلادهم بحلول عام 2050، بسبب آثار تغير المناخ.

ونظرا لأن التحليل لم يستكشف سوى 3 مناطق نامية: جنوب الصحراء الإفريقية وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، فإن الأعداد في جميع أنحاء العالم يمكن أن تكون أكبر بكثير. ولقد ازداد الوعي حول “لاجئي المناخ” باطراد في السنوات الأخيرة، ولاحظ الباحثون أن الهجرة عبر الحدود، على وجه الخصوص، كانت “تستقطب اهتمام وسائل الإعلام”، وفقا للتقرير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك اوباما، قد حذر من أن تغير المناخ يمكنه خلق أزمة لاجئين “غير مسبوقة في تاريخ البشرية”، كما توقعت إحدى الدراسات أن يؤدي الاحتباس الحراري العالمي إلى زيادة طلبات اللجوء في أوروبا بنسبة 3 أضعاف.

ونظر واضعو التقرير إلى 3 مسارات محتملة لتغير المناخ والتنمية، تتراوح من “التشاؤم” إلى “المناخ الملائم”. وأشاروا إلى بعض “النقاط الساخنة” المتعلقة بالهجرة الداخلية. ومع انخفاض توافر المياه في المرتفعات الشمالية لإثيوبيا، على سبيل المثال، من المرجح أن يقوم الناس بإخلاء المناطق الزراعية بسرعة.

وفي الوقت نفسه، ستشهد المراكز السكانية، بما في ذلك مكسيكو سيتي ونيروبي، تدفقات كبيرة للمهاجرين الفارين من المناطق المتضررة.

ومع ذلك، قال الفريق المسؤول عن البحث، إن الوضع العام لا يعتبر سيئا بالمجمل، وهنالك الكثير من العمل اللازم للحد من الهجرة المناخية والمشاكل المرتبطة بها، كما يمكن تخفيض العدد الإجمالي للهجرة بنسبة 80%، في حال تمكنا من اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتغير المناخ وتخطيط التنمية.

ويأتي هذا التقرير قبل الاتفاق العالمي حول الهجرة، والذي يتم التفاوض عليه حاليا في الأمم المتحدة، حيث يتمتع بالقدرة على توفير الحماية للاجئين بموجب القانون الدولي.

روابط ذات صلة

مقتل وإصابة 55 حوثياً في معارك مع قوات الشرعية غرب تعز

مقتل وإصابة 55 حوثياً في معارك مع قوات الشرعية غرب تعز
النقد: بطاقات “مدى” متاحة للشراء عبر المتاجر الإلكترونية بداية أبريل

النقد: بطاقات “مدى” متاحة للشراء عبر المتاجر الإلكترونية بداية أبريل
آل الشيخ يعلن اتفاقه مع مسؤولين مصريين لاستضافة المونديال بمصر

آل الشيخ يعلن اتفاقه مع مسؤولين مصريين لاستضافة المونديال بمصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*