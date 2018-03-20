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بالصور.. الإمارات تحتفل على طريقتها بيوم السعادة العالمي

بالصور.. الإمارات تحتفل على طريقتها بيوم السعادة العالمي
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المناطق - الرياض

احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للسعادة، والذي يصادف 20 مارس من كل عام.

واستبدلت الإمارات طوابع تأشيرات الدخول والأختام في المطارات برموز تعبيرية مبتسمة، طبعت على جوازات سفر الزائرين.

واستمر الاحتفال على هذا الشكل طوال اليوم، بحيث طبعت الأختام في مراكز الدخول لهذا البلد، واستخدمت فيها عبارة “مرحبا بكم في الإمارات السعيدة”.

وحصل 100 من المسافرين القادمين عبر مطارات الإمارات المتحدة على رحلات وتوصيلات مجانية بسيارات الأجرة طوال النهار.

كما قدمت بعض محطات مترو دبي الهدايا التذكارية إحياء لهذا اليوم الاحتفالي، بالإضافة لرحلات مجانية بالحافلات بعد الخروج من محطة المترو.

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وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، الأولى عربيا في مؤشر السعادة بحسب النشرة السنوية التي تصدرها شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة.

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