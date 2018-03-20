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” البيئة ” تعاقب مسلخاً مخالفاً للدواجن بالإغلاق وغرامة 400 ألف ريال

” البيئة ” تعاقب مسلخاً مخالفاً للدواجن بالإغلاق وغرامة 400 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=554759
المناطق - واس

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسلخاً مخالفاً للدواجن بالمدينة المنورة بالإغلاق لمدة 6 أشهر وتغريمه 400 ألف ريال نتيجة عدة مخالفات تتعلق بسلامة منتجاته.
وأوضح مدير عام الادارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم، أن فرق الرقابة البيطرية قامت بتدوين عدد من المخالفات المتعلقة بسلامة المنتج النهائي الخارج من المسلخ تبين تهديد صحة المستهلكين لعدم التزامه بأنظمة الأمن الحيوي، وتوجب الإغلاق والغرامة.
وأضاف الدكتور قاسم إن من مسؤوليات الوزارة متابعة سلامة المنتجات الحيوانية المحلية بدءاً من المزرعة وحتى خروجها من المشروع المرخص من قبلها، من منطلق دورها المنصوص عليه في نظام الثروة الحيوانية .
وذكر مدير عام الادارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة يثبت مخالفتها للأنظمة ، وأن تكون المنتجات الحيوانية من المشاريع المرخصة من قبل الوزارة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية فيما يتعلق بسلامة تلك المنتجات.
ودعا الدكتور قاسم جميع المشاريع الحيوانية إلى الإلتزام بجميع الأنظمة والتشريعات والتعاميم التي تصدرها الوزارة حماية للمستهلكين وكذلك لتلك المشاريع المنتجة.

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