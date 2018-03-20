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مقتل وإصابة 55 حوثياً في معارك مع قوات الشرعية غرب تعز

مقتل وإصابة 55 حوثياً في معارك مع قوات الشرعية غرب تعز
http://almnatiq.net/?p=554767
المناطق - الرياض

قُتل وأصيب 55 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، في معارك عنيفة مع الجيش اليمني، شهدتها مديرية مقبنة، غربي محافظة  تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال قائد جبهة  مقبنة العقيد حميد الخليدي، إن مواجهات عنيفة دارت منذ الصباح في “عزلة اليمن قهبان” في مقبنة. وأشار إلى أن الميليشيات حاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطني في تبة الخزان وقهبان، ولكنها سرعان ما تراجعت جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدتها.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن المعارك خلفت قرابة 30 قتيلا في صفوف الميليشيات، وإصابة أكثر من 25 آخرين.

وذكر العقيد الخليدي أن جثث الحوثيين لا تزال متناثرة في مناطق المواجهات.

كما تمكّن الجيش اليمني من تدمير طقم وإحراق آخر للميليشيات الحوثية في طريق الطوير المؤدية إلى منطقة #قهبان، وسقط جميع من كانوا على متنهما بين قتلى وجرحى.

وكان الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، أطلق نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير تعز، ورفع الحصار الحوثي المفروض على المدينة منذ ثلاثة أعوام بشكل كلي.

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