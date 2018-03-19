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محمد بن ناصر يدشن مبنى احوال محافظة أحد المسارحة الكترونيا .. ويطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين 

محمد بن ناصر يدشن مبنى احوال محافظة أحد المسارحة الكترونيا .. ويطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين 
http://almnatiq.net/?p=554772
المناطق - أمل بهكلي
دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مبنى الأحوال المدنية بمحافظة أحد المسارحة الكترونيا.
وذلك خلال استقباله مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة بندر بن عبدالله آل مشيط.
واستمع سموه عقب التدشين ، لشرح مفصل من مدير عام الأحوال المدنية بجازان عن الخدمات التي سيقدمها المكتب لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة بالشريط الحدودي لمنطقة جازان.
واطلع سمو أمير المنطقة على الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية بجازان والمكاتب التابعة لها بعدد من محافظات المنطقة, منها المميزات والخدمات المتوافرة في الإصدار الجديد من الهوية الوطنية الجيل الثالث من الهوية الوطنية، التي ستسهم في تقدم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، من خلال دعم الصدار الجديد للغتين العربية والإنجليزية ، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف، وتضمن البطاقات الجديدة لأعلى المعايير والميزات الأمنية لحماية الهوية الوطنية من التزوير وحفظ المعلومات الشخصية بشكل آمن، بالإضافة إلى تميزها بشريحة ذكية “لا تلامسية” متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، ومعلومات جواز السفر, وإمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية، وتوفر ببروز ملموس لبطاقة الهوية الوطنية بما يكمن الكفيف من التفريق بينها وبين البطاقات الأخرى، وطباعة البيانات الشخصية المدونة على البطاقة بتقنية الحفر بالليزر التي أثبتت نجاحها أفضل وأدق من الطباعة بالأحبار العادية التي تتعرض للتلف سريعًا.
وعبر سمو أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين مبنى الأحوال المدنية بأحد المسارحة وما استمع إليه خلال اللقاء.
منوهاً بما يقوم به مدير ومنسوبي الأحوال المدنية بجازان كافة من خدمات وما يقدمونه من جهود لإنجاح عمل فرع الأحوال المدنية بجازان والمحافظات التابعة للمنطقة، موجهاً بمضاعفة الجهود وتقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه أعرب مدير عام فرع الأحوال المدنية باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الفرع كافة عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان, وسمو نائبه على متابعتهما المستمرة لما تقوم به الأحوال المدنية في منطقة جازان من خدمات ، مؤكداً حرص الجميع تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

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