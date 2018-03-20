وكيل إمارة جازان يدشن حملة ” صحتك في وعيك”

المناطق - أمل بهكلي

اطلق وكيل إمارة منطقة جازان محمد بن سعيد الحجري اليوم فعاليات حملة ” صحتك في وعيك ” والمعرض المصاحب للحملة التي تنفذها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بمشاركة “15” جهة حكومية وذلك بمقر إمارة المنطقة.

وفي بداية الفعاليات قام وكيل الإمارة بتدشين فعاليات الحملة وتجول على المعرض المصاحب للحملة ، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي عن الحملة التي تستهدف الموظفين والمراجعين بالجهات الحكومية سعياً لنشر الوعي الصحي وأهمية التبرع بالدم ، والقيام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية باستمرار للاطمئنان على العلامات الحيوية،والضغط والسكري، وأهمية التغذية السليمة وممارسة الرياضة والسلوكيات والعادات الصحية السليمة، بما يسهم في إيجاد مجتمع صحي.