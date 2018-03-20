نائب أمير جازان يطلع على سير العمل بمبادرة تطوير فرسان 

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، على تقرير عن سير العمل بمبادرة تطوير جزر فرسان وابرز المشروعات السياحية والتنموية التي ستنفذه بها .جاء ذلك خلال استقباله اليوم ، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أ.رستم بن مقبول كبيسي ، وذلك بمكتبة اليوم بديوان الأمارة.وقدم مدير عام هيئة السياحة ، لسموه شرحاً مفصلاً عن محتوى التقرير والذي يعد احد مبادرات برنامج التحول الوطني للمملكة ٢٠٢٠ * ، وما تم بحثه من موضوعات بالمبادرة اضافة ما جرى انجازه من قبل الاستشاري المكلف بإعداد المخطط التطويري العام لفرسان والمشاريع السياحية المقترح تنفيذها من قبل الجهات الحكومية وتتضمن مشاريع البنى التحتية التى ستكون النواة لتقود عملية التطوير السياحي في الجزيرة ، ومن ابرز هذه المشاريع مشروع إعداد المخطط العام لتطوير جزر فرسانوقد وجه سمو نائب أمير جازان ، بإهمية متابعة تنفيذ المبادرة وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذها ، مشيرا سموه الى المتابعة والاهتمام الذي تجده المبادرة من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، لتصبح فرسان وجهة سياحية للسياح من داخل المملكة وخارجها .

واشار الكبيسي الى أن جزر فرسان ستشهد نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياحية خلال مبادرة التطوير ، لاسيما أنها أصبحت مقصداً للزوار والسواح والمتنزهين في مختلف فصول السنة .