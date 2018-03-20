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تدشين فرع “جمعية كليات المجتمع السعودية” في جامعة حائل

تدشين فرع “جمعية كليات المجتمع السعودية” في جامعة حائل
http://almnatiq.net/?p=554800
المناطق - حائل

دشن معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل فرع الجمعية السعودية لكليات المجتمع بالجامعة، اليوم الثلاثاء (20 مارس 2018) في حفل أقيم على مسرح كلية المجتمع في مبنى عمادة القبول والتسجيل بالمدينة الجامعية، وبحضور رئيس الجمعية السعودية لكليات المجتمع الدكتور وليد النمي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

وبدأ الحفل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب سلطان العازمي، ثم عرض مقطع مرئي عن كلية المجتمع وفعاليات اليوم العلمي “تبادل الخبرات المعرفية”، ثم رحب عميد كلية المجتمع الدكتور بنيان بن باني القلادي بالحضور، ثم ألقى رئيس الجمعية السعودية لكليات المجتمع الدكتور وليد النمي كلمة أكد فيها بأن كليات المجتمع جزء رئيسي بالتعليم الأكاديمي في الجامعات السعودية، وقد بلغ عدد كليات المجتمع 41 كلية، موزعة على كافة مناطق المملكة يدرس به برامج أكاديمية لتحقيق احتياج سوق العمل، ولا تزال كليات المجتمع في بداياتها ونسعى إلى تطورها في نوعية برامجها الأكاديمية والتي تساهم في تأهيل الشباب السعودي في سوق العمل.

ثم بعد ذلك، ألقى معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل، كلمة قال من خلالها، يسعدني تدشين الفرع الثالث للجمعية السعودية لكليات المجتمع في رحاب كلية المجتمع بجامعة حائل، ومضيفًا نعرف جيدًا أهمية الجمعيات العلمية التي تسهم في حث وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال اختصاص الجمعية، ودعم الجمعيات وإتاحة الفرصة لها هي أحد أهم العوامل التي تسعى لها الجامعة بتطوير التخصصات التي لديها جمعيات علمية، ولأهمية ذلك استحوذت جامعة الملك سعود تأسيسًا وإدارةً، ونحن لا يفوتنا أن نحظى بافتتاح فروع لهذه الجمعيات ونسعى إلى تأسيس جمعيات علمية لم تؤسس؛ لتأصيل البحث العلمي وتطوير تخصص عمل الجمعية.

وتطرق معالي الدكتور البراهيم إلى عمل منظومة الجامعة، وقال: نحن في جامعة حائل سعينا قبل 4 أعوام لمراجعة برامج كلية المجتمع ورفعنا دراسة شاملة لنبدأ من حائل، وجزء من التطوير النظر بمسمى كليات المجتمع؛ لأنها لا تقوم بالدور الذي سُميت من أجله كما في الجامعات الأمريكية.

ومضيفًا، على كليات المجتمع دور كبير جدًا وأنا احد المؤمنين بأن هذه الكليات يجب أن تحدث تعليميا متوسطا، وآمل أن يكون هذا التعليم بكليات المجتمع أقرب للجانب التطبيقي والتأهيلي أقرب له من الجانب الأكاديمي، ونرجو من الزملاء في الجمعية عقد ورش في تطوير كليات المجتمع وتحسين أداءها وإنشاء برامج تصنع ثقافة العمل الحر وما يحتاجه سوق العمل.

ثم بعد ذلك، ألقى الطالب حمود النايف كلمة طلاب كلية المجتمع، وكُرَّم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس الجمعية السعودية لكليات المجتمع الدكتور وليد النمي، ثم بعد ذلك تم تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة الأنشطة الطلابية بالكلية.

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