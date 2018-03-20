بلدية الجبيل تنفذ حملة لتنظيف المقابر بالمحافظة

نفذت بلدية محافظة الجبيل ممثلة بإدارة الحركة والصيانة خلال الأسابيع الماضية، حملة لتنظيف المقابر من الحشائش والأشجار وصيانتها .

كما قامت البلدية بترسية عقد صيانة وتشغيل المقابر والتي تشمل تنظيف المقابر وحفر وتجهيز القبور وصيانة وتشغيل مغسلة الموتى وتهدف البلدية من خلال تنظيف المقابر بالمحافظة لتظهر بشكل حضاري وخالي من الشوائب والحشائش والأشجار، وحتى يتسنى لذوي المتوفين زيارة موتاهم وحماية القبور من الحشائش والمخلفات واكرام حرمة الموتى.

وأوضحت البلدية بأنه تم إنشاء مظلات متحركة للوقاية من الشمس وكذلك كراسي لكبار السن الذين لا يستطيعون الوقوف طويلاً للتعزية.

وكشفت البلدية بأنه سوف تعمل على إيجاد موقع أخر لمقبرة الجبيل خلال الفترة القادمة .

ووجه رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بتركيب اللوحات الإرشادية الدالة على مواقع المقابر على الطرق الرئيسة المؤدية إلى المقابر وكذلك اللوحات التوعوية التي توضح صفة الدفن الشرعية وتحية زيارة المقابر المشروعة.