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نائب أمير جازان يستقبل رئيس الغرفة وأعضاء لجنة الأوقاف

نائب أمير جازان يستقبل رئيس الغرفة وأعضاء لجنة الأوقاف
http://almnatiq.net/?p=554809
المناطق - جازان
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم،  رئيس مجلس إدارة غرفة جازان أ. خالد بن محمد صايغ ورئيس وأعضاء لجنة الأوقاف بالغرفة الذين قدموا للسلام على سموه وعرض تقرير عن اللجنة وأنشطتها خلال الفترة الماضية.وأعرب رئيس الغرفة لسموه عن بالغ امتنانه وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة لما يوليه حفظه الله من دعم واهتمام ومتابعة للغرفة ونشاطاتها المتنوعة التي توجه للمجتمع بشكل عام والمنتسبين ورجال وسيدات وشباب الأعمال على وجه الخصوص.
وقدم رئيس لجنة الاوقاف  أ. محمد الفيفي شرحا موجزا عن أعمال اللجنة وبرامجها ونشاطاتها خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن لجنة الأوقاف بالغرفة وخلال خطتها الحالية المعتمدة من الغرفة تحمل في طياتها برامج وفعاليات نوعية للقطاع الوقفي والقائمين على أعمال الأوقاف في جازان .
وفي ختام الزيارة أثنى نائب أمير المنطقة حفظه الله على جهود اللجنة مؤكدا دعمه ومساندته لفعالياتها وفعاليات وبرامج الغرفة بشكل عام متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

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