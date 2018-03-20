في اليوم العالمي للسعادة.. المملكة الثالثة عربيا.. فهل أنت من المحظوظين؟

المناطق - إسلام داوود

يحتفل جل سكان الأرض اليوم 20 مارس، باليوم العالمي للسعادة، والذي يتزامن مع عبور الشمس خط الاستواء إيذانا بانتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع.

وتقام احتفالية سنوية باليوم العالمي للسعادة في 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، حيث احتفل العالم بأول يوم عالمي للسعادة في 20 مارس عام 2011.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية فإن صاحب فكرة الاحتفال باليوم العالمي للسعادة هو جايمي إيلين وهو مستشار خاص في هيئة الأمم المتحدة، وطرح فكرة إنشاء يوم جديد للاحتفال بالسعادة للمرة الأولى أمام كبار مسؤولي الأمم المتحدة والتي نالت دعما من جانب الأمين العام السابق للأمم المتحدة بن كي مون.

بدورهم حرص نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الاحتفاء باليوم حيث تصدر هاشتاق #اليوم_العالمي_للسعادة، قائمة التداول على موقع تويتر، حيث حرص الكثير من النشطاء على التعبير عن رأيهم في ذلك اليوم وتفسير مفهوم السعادة وكذا إحساسهم بالسعادة من عدمه.

واحتلت السعودية المركز الثالث عربياً، والـ33 عالمياً من بين 156 دولة؛ وفق مؤشر السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لعام 2018؛ فيما أصبحت فنلندا أسعدَ دول العالم وفقاً لتقرير سنوي، وضع أربع دول عربية في المراكز الـ50 الأولى.

وحسب موقع قناة “الحرة”، صَنّف تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة “حلول التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة لهذا العام، 156 دولة وفقاً لدرجات حققتها بين 2015- 2017، تتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والرعاية الاجتماعية، ومتوسط الأعمار، والحريات الاجتماعية، والكرم، وغياب الفساد.

وجاءت الإمارات في المركز الـ20 عالمياً لتحتل صدارة الدول العربية، تلتها قطر في المركز الـ32 والسعودية في المركز الـ33 والكويت في المركز الـ45.

ويأتي يوم السعادة العالمي هذا العام على السعوديين مطوقاً بقلائد التفاؤل وأمنيات التطوير، بعد أن أرست توجهات الدولة نحو الإصلاح والحرب على الفساد قواعد أكثر صلابة للتنمية المستدامة والنهضة الشاملة، ففي العام الذي شهد إقرار أكبر ميزانية إنفاق عام في تاريخ المملكة لمواصلة مسيرتها التنموية والتطويرية نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030» تشهد المرأة تمكيناً أكبر في سوق العمل ومشاركتها في صنع القرار بوجودها في مناصب قيادية مهمة على مستوى الدولة، فضلاً عن السماح لها بقيادة السيارة وحضورها للملاعب الرياضية.

وجاء يوم السعادة فيما تدور عجلات الإنتاج السينمائي تأهباً لبدء عروض السينما السعودية الوشيك بعد التصريح لإنشاء دور عرض تجارية، في حين يرمق الشباب المشاريع المتنوعة الضخمة التي أعلن عنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في مقدمتها نيوم.

بدورها أكدت صحيفة الأندبندنت البريطانية في تعليق لها على تقدم المملكة في مؤشرات السعادة، أن الأشخاص لديهم مفاهيم مختلفة عن معنى “السعادة”، أو أن الثروة المادية والحرية العقائدية والاستقرار المدني لا تترجم بالضرورة إلى رضا شخصي.

وأضافت أنه على الرغم من أن السعودية بلدا خليجيا يقع في منطقة تمزقها الصراعات الطائفية والإقليمية، إلا أن المملكة نجحت في احتلال تصنيف متقدم في قائمة أكثر بلدان العالم سعادة.

بدورهم تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الاحتفال باليوم العالمي للسعادة وكتب أحد المواطنين،: “تكمل السعاده في قربك إلى الله عز وجل ، والسعادة إذا كنت قريب من الله ليست يوم واحد فقط ، وإنما في حياتك كلها بإذن الله “.

وكت آخر،: “بالرغم من التصنع، والعمل الشاق، والأحلام المحطمة، ما زال عالمنا عبارة عن شيء جميل، كن مسروراً، واحرص على إبقاء السعادة في قلبك”.

وكتب ثالث، :” السعادة لحن رقيق وجميل ترسله أوتار الحياة”.

وفي الانفوجرافيك التالي نرصد ترتيب الدول العربية على المؤشر الجديد للسعادة:

-الإمارات في المركز الأول عربيا والـ20 عالميا.

-قطر الثانية عربيا والـ32 عالميا.

-السعودية الثالثة عربيا والـ33 عالميا.

-البحرين الرابعة عربيا والـ43 عالميا.

-الكويت الخامسة عربيا والـ45 عالميا.

-ليبيا السادسة عربيا والـ70 عالميا.

-الجزائر السابعة عربيا والـ84 عالميا.

-المغرب الثامنة عربيا والـ85 عالميا.

-لبنان التاسعة عربيا والـ88 عالميا.

-الأردن في المرتبة العاشرة عربيا والـ90 عالميا.

وفي الاستطلاع التالي يمكنكم مشاركتنا بآرائكم:

في اليوم العالمي للسعادة.. هل تمتلك المقومات المادية والمعنوية التي تجعلك سعيدا؟

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