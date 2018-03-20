احدث الأخبار

الاتفاق يكثف استعدادته والسالم والحبيب والزبيدي يواصلون برنامجهم العلاجي
أبرز المواد
 اكتشاف فوائد طبية جديدة غير متوقعة للفياغرا
أبرز المواد
 في اليوم العالمي للسعادة.. المملكة الثالثة عربيا.. فهل أنت من المحظوظين؟
أبرز المواد
 اكتشاف كميات هائلة من الغاز في عُمان
أبرز المواد
 واشنطن تعلن عن إنجاز خطة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يستقبل رئيس الغرفة وأعضاء لجنة الأوقاف
منطقة جازان
 بلدية الجبيل تنفذ حملة لتنظيف المقابر بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 تدشين فرع “جمعية كليات المجتمع السعودية” في جامعة حائل
منطقة حائل
 نائب أمير جازان يطلع على سير العمل بمبادرة تطوير فرسان 
منطقة جازان
 وكيل إمارة جازان يدشن حملة ” صحتك في وعيك”
منطقة جازان
 وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية يقوم بزيارة إلى محافظة الدوادمي 
منطقة الرياض
 الأمير محمد بن ناصر يكرم عددا من ضباط وأفراد شرطة المنطقة
منطقة جازان
مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

مواطن يطلق زوجته بعد وصوله فيديو لها وهي ترقص .. و”الجذلاني” يحذر من السبب

أبرز المواد
قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

أبرز المواد
ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

ما حالات التسجيل في “حساب المواطن” للفرد الأعزب إذا تجاوز 18 عاما ؟

أبرز المواد
مفاجأة بعد العثور “الافتراضي” على الطائرة الماليزية المفقودة

مفاجأة بعد العثور “الافتراضي” على الطائرة الماليزية المفقودة

أبرز المواد

الاتفاق يكثف استعدادته والسالم والحبيب والزبيدي يواصلون برنامجهم العلاجي

الاتفاق يكثف استعدادته والسالم والحبيب والزبيدي يواصلون برنامجهم العلاجي
http://almnatiq.net/?p=554828
المناطق - الدمام
أخضع مدرب اللياقة الأرجنتيني فاكوندو مارتين اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة من خلال التدريبات التي أجراها الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق والتي اشتملت على حصص بدنية منوعة أدارها مدرب اللياقة التونسي صبري الحضري.
وقسم فاكوندو اللاعبين قبل نهاية التدريب إلى أربع مجموعات أجرى بينهم مناورة على ثلثي الملعب شهدت تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.
من جهة أخرى واصل المهاجم يوسف السالم والمدافعين أحمد الحبيب ومحمد الزبيدي برنامجهم العلاجي مع أخصائي العلاج الطبيعي خالد قريسة.
 

روابط ذات صلة

اكتشاف فوائد طبية جديدة غير متوقعة للفياغرا

اكتشاف فوائد طبية جديدة غير متوقعة للفياغرا
في اليوم العالمي للسعادة.. المملكة الثالثة عربيا.. فهل أنت من المحظوظين؟

في اليوم العالمي للسعادة.. المملكة الثالثة عربيا.. فهل أنت من المحظوظين؟
اكتشاف كميات هائلة من الغاز في عُمان

اكتشاف كميات هائلة من الغاز في عُمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*