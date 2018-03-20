الاتفاق يكثف استعدادته والسالم والحبيب والزبيدي يواصلون برنامجهم العلاجي

أخضع مدرب اللياقة الأرجنتيني فاكوندو مارتين اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة من خلال التدريبات التي أجراها الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق والتي اشتملت على حصص بدنية منوعة أدارها مدرب اللياقة التونسي صبري الحضري.

وقسم فاكوندو اللاعبين قبل نهاية التدريب إلى أربع مجموعات أجرى بينهم مناورة على ثلثي الملعب شهدت تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

من جهة أخرى واصل المهاجم يوسف السالم والمدافعين أحمد الحبيب ومحمد الزبيدي برنامجهم العلاجي مع أخصائي العلاج الطبيعي خالد قريسة.