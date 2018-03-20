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“الظافري” رئيس مركز وادي جازان يتفقد العمل بمجمع الواصلي التعليمي والخدمات بالوادي

“الظافري” رئيس مركز وادي جازان يتفقد العمل بمجمع الواصلي التعليمي والخدمات بالوادي
http://almnatiq.net/?p=554833
المناطق - جازان
قام رئيس مركز وادي جازان أ. عبدالله بن محمد الظافري اليوم ، بجولة تفقدية شملت مبنى المجمع التعليمي في قرية الواصلي وتابع الظافري خلال الجولة نسبة الانجاز في المشروع والخدمات التابعة للمجمع من الطرق المؤدية الى المجمع وايصال المياه، ويخدم المجمع الواصلي والقرى المجاورة لها.

كما زار رئيس مركز وادي جازان ، قرية الخشابية التابعة للمركز ووقف على مستوى اعمال النظافة وقيام البلدية بمتابعة بمهام عملها على اكمل وجه وتلافي القصور .

وشدد الظافري على ضرورة متابعة كافة الجهات الخدمية التابعة للمركز للخدمات المقدمة للاهالي بمختلف قرى وادي جازان.

وفي ختام الجولة اكد رئيس مركز وادي جازان على أهمية تظافر الجهود من قبل مدراء الجهات الحكومية والاجتماعية والتعاون من قبل المشايخ والعرائف والمواطنين لما في النفع والفائدة والخير على المركز والأهالي.
وذلك في ظل ماتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين،  وتقدمه من دعم متواصل للمشاريع التنموية وبمتابعة وحرص من قبل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، والتي ستسهم في تحقيق التطور والتقدم بمركز وادي جازان.
وقد رافق الظافري خلال الجولة رئيس بلدية وادي جازان ومدير شرطة الوادي ومدير مكتب التعليم  ومدير فرع المياه بمحافظة ابوعريش وعددا من المسؤولين.

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