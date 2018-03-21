بغداد تنفي أنباء حول زيارة مرتقبة لولي العهد للعراق

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http://almnatiq.net/?p=554836
المناطق - الرياض

نفت الحكومة العراقية ما تداولته وسائل إعلام بأن ولي العهد  محمد بن سلمان يعتزم زيارة العراق في وقت قريب.

وذكر المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في بيان الثلاثاء، أن “العراق منفتح على جميع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز علاقاته وفق المصالح المشتركة”، لافتا إلى أن “السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي أثبتت نجاحها في عودة العراق للمجتمع الدولي وجعله قوة فاعلة في المنطقة”.

وتابع الحديثي: “زيارة من قبل المسؤولين في هذه الدول إلى العراق ستعلن عنها الحكومة العراقية بصورة رسمية، ولا ينبغي الاهتمام بشائعات بهذا الصدد أو التعليق عليها”.

وتداولت وسائل أعلام مؤخرا خبرا مفاده أن ابن سلمان يعتزم القيام بزيارة للعراق، تتضمن بغداد والنجف للمشاركه في افتتاح القنصلية السعودية ومنفذ عرعر الحدودي بين البلدين.

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