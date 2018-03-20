القسم النسائي بجمعية ترتيل بالباحة يختتم الدورات التدريبية لمنسوبات جمعيات التحفيظ

المناطق - عادل الزهراني

نظمت الجمعية الخيرية (ترتيل) لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة ممثلة في القسم النسوي دورتي (أنظمة التسجيل والقبول بالروضات) ودورة ( إدارة الحلقات القران الكريم باحتراف ).والتي استهدفت منسوبات جمعيات التحفيظ بالمنطقة.

أوضحت رئيسة القسم النسوي الأستاذة فاطمة بنت ناصر العمري أن هذه الدورات تهدف إلى الرفع من قدرات ومهارات معلمات حلقات تحفيظ القران وتمكينهن من الأساليب الحديثة في إدارة الوقت وحل المشكلات ومساعدة الطالبات في إجادة حفظ القرآن الكريم وتعليمه والإلمام بعلومه والعمل به ,وقد استفاد من هذه الدورات 82 متدربة .وكما شكرت جميع الأخوات المشاركات والمتدربات في هذه الدورات متمنية للجميع التوفيق والسداد.