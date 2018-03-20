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بحضور محافظ الخرمة تدشين مبادرة نحو فكر آمن

بحضور محافظ الخرمة تدشين مبادرة نحو فكر آمن
http://almnatiq.net/?p=554872
المناطق - مكة المكرمة

بحضور محافظ محافظة الخرمة دشنت ثانوية الخرمة مبادرة نحو فكر آمن وكانت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة أحد الرعاة لهذه المبادرة وتمثلت مشاركة اللجنة بمعرض الأمن الفكري والذي يسلط الضوء على خطورة منهج التكفير والتفجير والرد على الشبهات المثارة وبيان هيئة كبار العلماء والآثار المدمرة لهذا الفكر الدخيل على الأنفس والممتلكات وإبراز دور ولاة الأمر حفظهم الله بالعناية والإهتمام بالمواطنين ورجال الأمن الذين تضرروا جراء العمليات الإجرامية وتقديم الوسائل والطرق لتحصين شباب الوطن وحماية فكرهم من هذا الداء .

وفي نهاية الحفل تم تكريم اللجنة نظير رعايتها وجهودها لإنجاح هذه المبادرة
وبدورنا نثمن ونشكر قائد ثانوية الخرمة الأستاذ / شباب بن قاعد السبيعي ورائد النشاط الأستاذ/ نايف بن هزاع الشريف على إقامة هذا المنشط الهام الذي يعنى بتحصين الشباب وحفظ أمنهم الفكري

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