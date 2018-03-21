بهذه القيمة .. “صلاح” في طريقه لأن يصبح أغلى لاعب في العالم

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المناطق - وكالات

قد يصبح محمد صلاح هداف المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية اليوم الثلاثاء.

ومع اهتمام ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي بصلاح فإن هداف الدوري الإنجليزي قد تتجاوز قيمة صفقة انتقاله 200 مليون جنيه استرليني.

ويقدم صلاح لاعب روما وفيورنتينا وتشيلسي وبازل سابقا، موسم استثنائي مع ليفربول وسجل 37 هدفا في 43 مباراة على مستوى جميع المسابقات.

كما يتصدر النجم المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا بفارق أربعة أهداف عن أقرب ملاحقيه هاري كين مهاجم توتنهام.

ويسجل صلاح هدفا كل 5ر85 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح صاحب ثاني أعلى معدل تهديفي على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى فيما يتعلق بدقائق المشاركة، ويحل خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ والذي يسجل هدفا كل 3ر81 دقيقة في الدوري الألماني.

صلاح في طريقه لأن يحطم الرقم القياسي المسجل خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث بات على بعد ثلاثة أهداف فقط من الرقم القياسي الذي يبلغ 31 هدفا والذي حققه الان شيرر في موسم 1995/ 1996 وكريستيانو رونالدو في موسم 1007 /2008 ولويس سواريز في موسم 2013 /2014.

ويبلغ المعدل التهديفي لصلاح 93ر0 هدفا في المباراة الواحدة بالدوري الإنجليزي حيث سجل 28 هدفا في 30 مباراة، مما يعني أن النجم المصري قادر على الوصول لحاجز 35 هدفا مع نهاية المباريات السبع الأخيرة من الموسم.

وسجل صلاح 37 هدفا على مستوى جميع المسابقات ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا في الموسم الأولى له في تاريخ ليفربول، حيث حطم الرقم القياسي للمهاجم الإسباني فرناندو توريس الذي سجل 33 هدفا لليفربول في موسم 2007/ 2008.

وقد يضطر ليفربول للتفريط في صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد أشهر قليلة من بيع صانع اللعب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة مقابل 145 مليون يورو.

لكن بحسب “ذا صن” فإن قيمة صفقة صلاح قد تبلغ 200 مليون جنيه استرليني وهو ما يتجاوز أغلى صفقة في العالم والتي تتمثل في تعاقد باريس سان جيرمان من برشلونة مقابل 198 مليون استرليني الصيف الماضي.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما الصيف الماضي مقابل 3ر34 مليون جنيه استرليني ولكن النادي الإنجليزي قد يربح أضعاف ما دفعه إذا وافق على بيع النجم المصري لأي من برشلونة أو ريال مدريد أو سان جيرمان الصيف المقبل.

وبعد تسجيله أربعة أهداف “سوبر هاتريك” خلال الفوز الساحق لليفربول على واتفورد 5 /صفر يوم السبت الماضي، بات صلاح حديث وسائل الإعلام العالمية التي بدأت في المقارنة بينه وبين ليونيل ميسي هداف برشلونة، ولكن في الحقيقة فإن صلاح سجل 28 هدفا في الدوري الإنجليزي مقابل تسجيل ميسي 25 هدفا في الدوري الإسباني.

على أي حال يدرك برشلونة وريال مدريد وسان جيرمان أن ملاك نادي ليفربول متمثلين في مجموعة “فينواي سبورتس جروب” لن يتوانوا عن بيع صلاح إذا تقدم أحدهم بعرض يفوق صفقة نيمار، ولكن ملاك ليفربول قد ينتظرون لمشاهدة مشوار صلاح مع منتخب مصر في مونديال روسيا أملا في تألق اللاعب بشكل غير عادي مما قد يساهم في زيادة قيمته السوقية.

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