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غارات لمقاتلات التحالف “تصطاد” حوثيين قرب الحدود مع المملكة

غارات لمقاتلات التحالف “تصطاد” حوثيين قرب الحدود مع المملكة
http://almnatiq.net/?p=554884
المناطق - وكالات

أكدت مصادر عسكرية ميدانية في اليمن، سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية، في سلسلة غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة الحدودية مع المملكة.

وشنت مقاتلات التحالف أكثر من 10 غارات استهدفت مواقع و آليات متحركة للمتمردين في وادي بن عبدالله، وجوار الجمرك القديم في مديرية حرض الحدودية.

كما استهدفت مدفعية قوات الجيش الوطني والتحالف العربي تعزيزات للمليشيا كانت متوجهة إلى غرب وادي بن عبدالله.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات للمليشيا الحوثي كانت متجهة إلى مواقع أخرى في المثلث الواصل بين منطقة الملاحيظ، والجمرك بحرض. وفي ميدي المجاورة، قصفت مقاتلات التحالف و الجيش اليمني مواقع عدة في المنطقة.

كما سقط قتلى وجرحى من المتمردين الحوثيين في مواجهات مع القوات الشرعية في مقبنة غربي تعز والصلو جنوب غربي محافظة تعز، كما حصلت مواجهات في جبل الحمام بالقبيطة شمالي محافظة لحج.

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