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اختفاء سجلات لجرائم اغتصاب صادمة في بريطانيا.. واستنفار شرطي

اختفاء سجلات لجرائم اغتصاب صادمة في بريطانيا.. واستنفار شرطي
http://almnatiq.net/?p=554887
المناطق - وكالات

فقدت الشرطة البريطانية بيانات نحو 500 شخص أدينوا بارتكاب جرائم جنسية مروعة في البلاد، الأمر الذي يثير قلق البلاد التي تواجه سلسلة من جرائم الاغتصاب.

ووفقا لـ “سكاي نيوز”، تكتسب هذه القضية أهمية كبرى في بريطانيا، التي ينشغل الرأي العام فيها في عدد من قضايا اغتصاب صادمة، لعل أكثر خطورتها تلك التي طالت أكثر من ألف طفلة بمقاطعة شروبشاير غربي إنجلترا.

وذكرت “سكاي نيوز” أنها توصلت إلى أن 485 شخصوا ارتكبوا جرائم جنسية في الماضي، ومن بينهم جرائم اغتصاب نساء واغتصاب أطفال. وأشارت إلى أن هذا العدد يزيد بنسبة 20 بالمئة في السنوات الثلاث الأخيرة.

واستعانت الشبكة البريطانية بقانون حق الحصول على المعلومات من أجل الوصول إلى هذه البيانات، مشيرة إلى أن عددا من مراكز الشرطة رفضت التجاوب معها، تماشيا مع قانون حماية البيانات.

وتقول شرطة العاصمة البريطانية إنها لا تعرف المكان الحالي 227 شخصا أدينوا في ارتكاب جرائم جنسية.

ولاحقا، قالت الشرطة إنه تحث أفرادها في شتى أنحاء المملكة المتحدة من أجل تقديم معلومات بشأن هؤلاء المجرمين، مثل أسمائهم وأماكن وجودهم والجرائم التي ارتكبوها.

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