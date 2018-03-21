مرض قاتل مرتبط بطعام ملوث يهدد دول العالم .. أودى بحياة 200 شخص

المناطق - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مرضا قاتلا مرتبطا بطعام ملوث انتشر في جنوب إفريقيا وبات يشكل تهديدا لدول إفريقية أخرى، إذ سجلت ناميبيا المجاورة حالة إصابة مؤكدة ربما تكون على صلة.

وورد في بيان المنظمة الصادر، الثلاثاء، أنها تواصلت مع 16 دولة للمساهمة في الاستعداد والاستجابة لتفشي داء الليستريات الذي أودى بحياة قرابة 200 شخص منذ كانون الثاني/يناير 2017.

وذكرت الصحة العالمية أن منتجات لحوم ملوثة ربما تم تصديرها إلى بلدين بغرب إفريقيا و12 دولة بجنوب إفريقيا. وتم تحديد مصنع كمصدر لانتشار المرض.

وأشارت المنظمة إلى أنه رغم استدعاء المنتجات على مستوى دولي إلا أنه من المرجح أن تظهر حالات إصابة أخرى بسبب فترة الحضانة الطويلة المحتملة لليستريات.

في السياق، قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا، إن هناك 950 حالة إصابة بلليستريات إجمالاً.