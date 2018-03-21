شاهد.. اعتداء “مفاجئ وغريب” على مسؤولة مصرية في مؤتمر على الهواء

المناطق - الرياض

تعرضت مسؤولة مصرية لاعتداء من جانب أحد الأشخاص خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات في وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

وخلال إعلان الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن عن أسماء الأمهات المثاليات، فوجئت بشاب يقتحم المنصة ويعتدي عليها ويقوم بتحطيم ميكروفونات القنوات التي تغطي المؤتمر.

وعلى الفور تمكّن موظفو الأمن من السيطرة على الشاب واحتوائه وإبعاده عن المسؤولة المصرية التي أكملت المؤتمر بعد دقائق من الواقعة.

وكشف الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الشخص المعتدي شاب مختل عقلياً، وهو نجل “الأم المثالية” على مستوى مصر سلوى يحيى سعد، وقد أصيب بنوبة خلال المؤتمر، وحاول تحطيم بعض الميكروفونات على المنصة، وتم احتواؤه وتهدئته.

وأضاف أنه “تم احتواء الموقف بشكل إنساني، وهدأ الشاب بعد احتضان والدته له”، مؤكداً أن الدكتورة سمية الألفي بخير، و”تفهمت الموقف تماماً”.

من جهتها، قالت المسؤولة المصرية التي تعرضت للاعتداء، إنها فوجئت بالموقف وأصيبت بالذهول، لكنها تفهمت ما حدث، مؤكدةً أن الشاب قام بسلوك عنيف لكنه لم يقصد إلحاق أذى بها.