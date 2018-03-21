(فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!

المناطق - الرياض

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الجلسة المنعقدة حاليا على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفاصيل الاتفاق المبدئي لصفقة عسكرية ضخمة خلال الفترة المقبلة بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وتنوالت وسائل الإعلام الأميركية فيديو للرئيس الأميركي وهو يشرح لولي العهد تفاصيل الصفقة العسكرية الضخمة، حيث عرض ترامب لوحة توضح مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي بصدد الاتفاق عليها بين الجانبين.

وأظهرت اللوحة التي استعرضها الرئيس الأميركي مجموعة من الطائرات والسفن البحرية ووسائل الدفاع الجوي المتطورة، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة والدبابات، وكُتب على اللوحة التي أمسك بها ترامب قيمة تلك الصفقات العسكرية.