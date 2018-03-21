احدث الأخبار

للرجال .. 49 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
أبرز المواد
 نورة بنت سعود تشهد حفل ملتقى تصميم الزي التراثي النسائي المعاصر
منطقة عسير
 برعاية أمير المنطقة.. جامعة الحدود الشمالية تحتفل بتخريج الدفعه 11 من طلابها
منطقة الحدود الشمالية
 ‏”سعود الطبية” تُصدر وثيقة “حقوق ومسؤوليات المرضى” بطريقة برايل
منطقة الرياض
 اليوم.. الوزير نزار مدني يوقع كتاب “سعود الفيصل” في معرض الرياض
منوعات
 (فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!
أبرز المواد
 شاهد.. اعتداء “مفاجئ وغريب” على مسؤولة مصرية في مؤتمر على الهواء
أبرز المواد
 تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا
أبرز المواد
 مرض قاتل مرتبط بطعام ملوث يهدد دول العالم .. أودى بحياة 200 شخص
أبرز المواد
 شاهد.. ثعبان يختبئ داخل حقيبة طالبة بعسير.. وهذا ما حدث بعد خروجه
أبرز المواد
 اختفاء سجلات لجرائم اغتصاب صادمة في بريطانيا.. واستنفار شرطي
أبرز المواد
 غارات لمقاتلات التحالف “تصطاد” حوثيين قرب الحدود مع المملكة
أبرز المواد
قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

أبرز المواد
مفاجأة بعد العثور “الافتراضي” على الطائرة الماليزية المفقودة

مفاجأة بعد العثور “الافتراضي” على الطائرة الماليزية المفقودة

أبرز المواد
“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

أبرز المواد
الأمن العام يعلن نتائج القبول المبدئي لوظيفة «جندي/ نساء»

الأمن العام يعلن نتائج القبول المبدئي لوظيفة «جندي/ نساء»

أبرز المواد

للرجال .. 49 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

للرجال .. 49 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
http://almnatiq.net/?p=554905
المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عن توفر مجموعة من الوظائف الفنية الشاغرة لحملة الثانوية (علمي، صناعي) ولحملة الدبلوم والبكالوريوس.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– فني تقنية معلومات
– فني جودة – التفتيش النهائي
– فني جودة – المجموعات الرئيسية
– فني جودة – المجموعات الثانوية
– فني جودة – دهان
– فني جودة – لحام
– مخطط
– فني إمداد لوجستي
– فني جودة – القطع والثني
– فني مخزن أدوات
– عامل مستودع
– ملاحظ أعمال قطع وثني
– مهندس / فني تقنية – التفتيش النهائي
– فني تفتيش نهائي
– مهندس / فني تقنية – المجموعات الرئيسية
– ميكانيكي كهربائي
– ملاحظ تجميع
– ميكانيكي تجميع
– مشغل معدة الغسيل – في ورشة الخراطة
– مهندس / فني تقنية – المجموعات الثانوية
– مشغل معدة CNC
– ملاحظ خراطة
– مهندس / فني تقنية – خراطة
– دهان
– إعداد الأسطح للدهان – مشغل
– مهندس / فني تقنية – دهان
– مشغل معدة غسيل القطع
– ملاحظ لحام
– مهندس / فني تقنية – لحام
– لحام معادن
– مشغل معدات القطع والثني
– مشغل معدات قطع بالليزر
– مشغل مكبس ثني الألواح CNC
– مهندس/ فني تقنية – قطع وثني
– فني مواد
– اختصاصي جودة – القياسات ثلاثية الأبعاد
– فني جودة – المستودع
– مهندس مواد
– مهندس / اختصاصي تقنية معلومات

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة التفاصيل والشروط وتعبئة الطلب على الرابط التالي.

تفاصيل أكثر

روابط ذات صلة

(فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!

(فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!
شاهد.. اعتداء “مفاجئ وغريب” على مسؤولة مصرية في مؤتمر على الهواء

شاهد.. اعتداء “مفاجئ وغريب” على مسؤولة مصرية في مؤتمر على الهواء
تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا

تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*