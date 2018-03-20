احدث الأخبار

للرجال .. 49 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
أبرز المواد
 نورة بنت سعود تشهد حفل ملتقى تصميم الزي التراثي النسائي المعاصر
منطقة عسير
 برعاية أمير المنطقة.. جامعة الحدود الشمالية تحتفل بتخريج الدفعه 11 من طلابها
منطقة الحدود الشمالية
 ‏”سعود الطبية” تُصدر وثيقة “حقوق ومسؤوليات المرضى” بطريقة برايل
منطقة الرياض
 اليوم.. الوزير نزار مدني يوقع كتاب “سعود الفيصل” في معرض الرياض
منوعات
 (فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!
أبرز المواد
 شاهد.. اعتداء “مفاجئ وغريب” على مسؤولة مصرية في مؤتمر على الهواء
أبرز المواد
 تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا
أبرز المواد
 مرض قاتل مرتبط بطعام ملوث يهدد دول العالم .. أودى بحياة 200 شخص
أبرز المواد
 شاهد.. ثعبان يختبئ داخل حقيبة طالبة بعسير.. وهذا ما حدث بعد خروجه
أبرز المواد
 اختفاء سجلات لجرائم اغتصاب صادمة في بريطانيا.. واستنفار شرطي
أبرز المواد
 غارات لمقاتلات التحالف “تصطاد” حوثيين قرب الحدود مع المملكة
أبرز المواد
قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

أبرز المواد
مفاجأة بعد العثور “الافتراضي” على الطائرة الماليزية المفقودة

مفاجأة بعد العثور “الافتراضي” على الطائرة الماليزية المفقودة

أبرز المواد
“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

أبرز المواد
الأمن العام يعلن نتائج القبول المبدئي لوظيفة «جندي/ نساء»

الأمن العام يعلن نتائج القبول المبدئي لوظيفة «جندي/ نساء»

أبرز المواد

اليوم.. الوزير نزار مدني يوقع كتاب “سعود الفيصل” في معرض الرياض

http://almnatiq.net/?p=554909
المناطق - الرياض

يوقع ءالدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، مساء اليوم الأربعاء كتابه الجديد “سعود الفيصل: حياته وشخصيته، رؤاه وأفكاره، أعماله وإنجازاته”، الصادرعن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرًافي جناح المركز بمعرض الرياض الدولي للكتاب.

وقام د. نزار مدني بإعداد هذا الكتاب والإشراف عليه، متناولًا حياة وشخصية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق وعميد السلك الدبلوماسي السعودي والعربي -رحمه الله- بجانب آرائه وأفكاره وأعماله، وإنجازاته في مجالات السياسة والتربية والتعليم والشؤون الاقتصادية المحلية والدولية، وذلك من خلال معاصرة الأميرَ الراحل وقربه منه على مدى أربعة عقود؛فالوزير مدني ملمٌّ بكافة تفاصيل حياة الأمير الراحل الشخصية والسياسية.

وشارك في كتابة موضوعات هذا الكتاب الذي يحكي مسيرة أحد وجوهالسياسة في المملكة والعالم، نخبة منتقاة من الشخصيات البارزة رفيعة المستوى في مجالات الثقافة والفكر والسياسة محليًّا وعالميًّا، ومن بينهم عدد من رؤساء الدول والوزراء والسفراء والبرلمانيين؛ حيث تناولت كتاباتهم كل ما يخص الأمير الراحل وما يعرفونه عنه.

يشار إلى أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018،من خلال جناح خاص بالمركز رقمه (C17)، يتضمن إصدارات متنوعة من كتب وبحوث ودراسات كثيرة في مجالات عدة؛ منها: الدراسات الإسلامية، واللغوية، والدراسات المعاصرة، والبحوث العلمية، وكتب التراث المحققة، بجانب “مجلة الفيصل”، و”الدراسات اللغوية”، و”الفيصل العلمية”، والكتب والدراسات والكشافات التي توثق مسيرة الملك فيصل، والأمير سعود الفيصل رحمهما الله.

وذلك إضافة إلى إصدارات مجلة الفيصل بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيس دار الفيصل الثقافية وصدور المجلة في عام 1977م؛ حيث أصدرت الدار خمسة مجلدات مختارة من منشوراتها، وهي: الملك فيصل في الفيصل، قصص من ذاكرة الشعوب، تشكيل، قصائد، حوارات.

ويضم جناح المركزعددًا كبيرًا من الإصدارات السابقة مثل: (الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس، أنشاب الكُثُب في أنساب الكتب، المسلمون والنظام العالمي الجديد، اختصار الكتب بين التراكم والاجترار، العربية.. هذه اللغة الشريفة، السلفية الجهادية.. تاريخ الفكرة،التراث العمراني للحضارة الإسلامية، التراث الثقافي.. ماهيته ومهدداته وكيفية الحفاظ عليه، تسهيل المعارج إلى تحقيق المخارج)، وعددًا من الإصدارات الحديثةالمتنوعة بين تراثية وثقافية، ودراسات فكريةمعاصرة.

روابط ذات صلة

140 مليون شخص سيجبرون على الهجرة بحلول عام 2050!

140 مليون شخص سيجبرون على الهجرة بحلول عام 2050!
قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟
أعضاء شورى: ينتقدون غياب دور “هيئة الأمر بالمعروف” في الأسواق وأماكن التجمعات العامة

أعضاء شورى: ينتقدون غياب دور “هيئة الأمر بالمعروف” في الأسواق وأماكن التجمعات العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*