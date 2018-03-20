‏”سعود الطبية” تُصدر وثيقة “حقوق ومسؤوليات المرضى” بطريقة برايل

المناطق - الرياض

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة حقوق وتجربة المريض، وثيقة “حقوق ومسؤوليات المرضى وذويهم بطريقة “برايل” الخاصة بالمكفوفين باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح مدير إدارة حقوق وتجربة المريض بالمدينة أ / زيد الرافعي، بأن الوثيقة تُعد الأولى من نوعها في القطاع الصحي، وتأتي ضمن إطار سعي مدينة الملك سعود الطبية في تحسين تجربة المريض والعمل على تلبية حقوقه وواجباته.

ونوه الرافعي بأن الوثيقة يعمل عليها قسم الرعاية الخاصة وذوي الإعاقة، والذي يهتم بشوؤن ذوي الإعاقة في المدينة.

وأكد الرافعي بأن المدينة تسعى من خلال هذه الخدمات لتقديم أعلى مستويات العناية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل دائمًا على تسهيل كافة الصعوبات التي تواجههم داخل المدينة وخارجها، وتوفير الظروف الملائمة في البيئة المحيطة بهم.

وختم الرافعي تصريحه، منوهًا بأن تطوير تجربة المريض بالمدينة قائمة على تجارب المرضى وملاحظاتهم، ومعرفة متطلباتهم، وذلك للعمل نحو تذليل المصاعب التي تواجههم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.