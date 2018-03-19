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برعاية أمير المنطقة.. جامعة الحدود الشمالية تحتفل بتخريج الدفعه 11 من طلابها

برعاية أمير المنطقة.. جامعة الحدود الشمالية تحتفل بتخريج الدفعه 11 من طلابها
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خالد الضبيبي -المناطق

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، مساء اليوم , الحفل الذي أقامته جامعة الحدود الشمالية بمناسبة تخريج الدفعة الحادية عشر من طلاب وطالبات الجامعة والدفعة الثانية من خريجي الدراسات العليا بمقر الجامعة بمدينة عرعر.
وكان في استقبال سموه معالي مدير الجامعة الدكتور سعيد بن عمر آل عمر، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وأعضاء هيئة التدريس، بحضور عدد من أهالي المنطقة ومديري الإدارات الحكومية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.
وعند وصول سمو أمير منطقة الحدود الشمالية عزف السلام الملكي , ثم بدئ الحفل بمسيرة الخريجين، يتقدمهم معالي مدير الجامعة والوكلاء وعمداء الكليات.
بعدها أقيم حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو أمير الحدود الشمالية كلمة قال فيها : ” أشعر دائما بالسعادة عندما أكون في قلعة من قلاع العلم والمعرفة ويرجع لي شعور الطالب وفرحته بالنجاح عندما كنت طالباً ثم خريجا مثلكم .. فهنيئا لكم تخرجكم من الجامعة لتبدأ خطواتكم الأولى في مسيرة تنمية الوطن بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولتساهموا مع زملائكم ومن سبقكم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تقوم – كما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – على همة الشباب وهم الثروة الحقيقية وافراد المجتمع السعودي بوحدته الوطنية المستمدة أساسا من ديننا القويم الذي هو مصدر فخرنا واعتزازنا . وأن علينا مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وتجاه أنفسنا وان كل منا مسؤول عن بناء مستقبله وبناء ذاته وقدراته ليكون فاعلا في مجتمعه ووطنه وولاة أمره .
وأضاف سموه : أهني أعضاء هيئة التدريس على مابذلوه من جهد في سبيل تزويدكم بمفاتيح العلم والمعرفة ومتابعتكم وتشجيعكم , وأن دور الجامعة في تكوين النشء الواعي المؤمن برسالته الملتزم بقيمه هو دور مهم نأمل أن يمتد لخارج أسوار الجامعة لتصبح الجامعة عنصراً فاعلاً في التنمية المستدامة ولاشك عندي أن المسئولين في الجامعة يوافقونني في هذه التوجه , مقدما سموه الشكر لمعالي مدير الجامعة الدكتور سعيد آل عمر ووكلاء الجامعة وعمدائها وأعضاء هيئة التدريس , سائلا الله تعالى للجميع التوفيق ولوطننا دوام العزة والازدهار بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ
ثم ألقى معالي مدير الجامعة كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة، معبراً عن شكره وامتنانه لسموه على تفضله برعاية هذا الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم بهذا اليوم الذي تحتفي فيه الجامعة بتخريج الدفعة الحادية عشر من طلابها، والبالغ عددهم (2306) طالباً وطالبة .
وبين أن الرعاية الكريمة من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية تجسد مدى الترابط بين سموه وأبنائه الطلاب، ودعمه للمسيرة العلمية في المنطقة وما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة شخصية من سموه الكريم ومتابعة من معالي وزير التعليم , مثمناً جهود عمداء الكليات والعمادات المساندة وجميع منسوبي الجامعة الذين أسهموا في إنجاح الحفل.
عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، عبروا فيها عن شكرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على رعاية حفل تخرجهم، ثم أدى خريجو كلية الطب القسم .
بعد ذلك تشرف طلاب الدراسات العليا والطالب الأول على الجامعة والطلاب الأوائل من كل كلية بالسلام على سمو أمير المنطقة , ثم كرم سموه الكليات المتميزة وهي كلية الطب والصيدلة والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات , وكذلك العمادات المساندة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة وعمادة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد , وعمادة شؤون الطلاب والبحث العلمي .
وفي نهاية الحفل تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة وهي عبارة عن مجموعة من الإنتاج العلمي من مؤلفات أعضاء هيئة التدريس

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