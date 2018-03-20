نورة بنت سعود تشهد حفل ملتقى تصميم الزي التراثي النسائي المعاصر

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شهدت صاحبة السمو الملكي الأميرة نوره بنت سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفل ملتقى تصميم الزي التراثي النسائي المعاصر بالمملكة الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، أمس الاثنين، على مسرح المفتاحة، بحضور أكثر من ٥٠٠ سيدة.

وشمل الحفل عرض فيلم “غيمة النور” والذي ضم مقاطع ترحيبية للأميرة نورة بوصفها نهر الأمل وترنيمة الغيم، وأوبريت تراثي من تأليف سحر الشهري بمشاركة أكثر من ٣٠ فتاة من مدارس الذكر مستعرضا نماذج من الفلكلور العسيري المتنوع، وعروض زي العروس والتقليدي وحضور للمناسبات منها عرض تقاليد الزفة المديني وأزياء العروس وآخر لدبش بيشة.

كما استعرض الحفل برومو لكلية التقنية بخميس مشيط، ونماذج للمكياج الإعلامي السينمائي، وعروض لأزياء الأطفال ولمصممة الأزياء العالمية أميمة عزوز ولقصة نجاحها وسيرتها الذاتية، فضلا عن تعريفه بأصغر مرشدة سياحية باللغة الفرنسية دانة الزهراني والتي رحبت بسمو الأميرة باللغة الفرنسية.

وجرى خلال الحفل الإعلان عن ٦ مصممات فائزات بمسابقة الأميرة نورة بنت سعود، وهن: هند بن هيف ودانة اسماعيل ونجود الشهراني وغدي الشهري وسالمة القحطاني وفوزية المشاري، والتعريف عن قيمة الجائزة الأولى ٣٠ ألف ريال، والثانية ١٥ ألف ريال، والثالثة ٥ آلاف ريال.

يذكر أن الملتقى يعتبر النموذج الأول لعرض الأزياء التراثية النسائية في منطقة عسير والتي أتاحت للمبدعات من السيدات في قطاع الأزياء فرصة إيصال إبداعاتهن للمجتمع والتعريف بهوية الأزياء في منطقة عسير والاهتمام بتطويرها ليكون منصة تسويقية وفرصة ذهبية للشريحة المستهدفة ولإيجاد فعالية نسائية مستقلة بكل ما يقدم ويعرض فيها ويتلائم مع تطلعات المجتمع السعودي ولتكون باكورة لنشاطات دائمة لها بالمنطقة بما يحقق رؤية 2030.