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الشلهوب: 70 مليونا جهزت الفيحاء.. وسننافس الكبار

الشلهوب: 70 مليونا جهزت الفيحاء.. وسننافس الكبار
http://almnatiq.net/?p=554934
المناطق_الرياض

أكد سعود الشلهوب، رئيس نادي الفيحاء، أن تكلفة تجهيز فريقه الحالي الذي يقضي موسمه الأول بين الكبار بلغت 70 مليون ريال، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن التعامل الإداري السليم ساهم في تقديم اللاعبين مستويات مميزة.

وقال رئيس نادي الفيحاء في حديثه لـ”في المرمى”: “منذ استلامنا للإدارة في الفترة الثالثة كانت هنالك خطة للصعود، وتلقينا دعما كبيرا من قبل أعضاء الشرف”.

وتابع: “المال أمر أساسي، إضافة إلى الروح والتخطيط السليم والفكر من قبل الإدارة، والتعامل الإداري منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وساهم في تقديمهم مستويات مميزة”.

وحول فريقه الذي يقدم مستويات مميزة في موسمه الأول في دوري المحترفين: “دفعنا 70 مليونا لتجهيز الفريق، شاملة الرواتب ومقدمات العقود، كذلك المعسكرات وكافة الاحتياجات”.

وعن المهاجم روني، أوضح ضيف “في المرمى”: “لم يتواصل معنا أي ناد لطلب المهاجم روني، وإذا وصلنا إلى عرض واللاعب لديه الرغبة الملحة لن نمانع في رحيله”.

واختتم الشلهوب حديثه: “الفيحاء سينافس وسيكون له كلمة في الدوري في الموسم المقبل، ولست قلقا على الفريق تماما وخلفي أهالي المجمعة”.

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