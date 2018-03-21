احدث الأخبار

كم يستغرق تحليل عينات تسميم الجاسوس الروسي؟
أبرز المواد
 قذيفة تودي بحياة 35 شخصا وتحرم امهات سوريا من عيدهم
أبرز المواد
 الشلهوب: 70 مليونا جهزت الفيحاء.. وسننافس الكبار
أبرز المواد
 صنعاء.. لماذا اختفت “طوابير الغاز” رغم استمرار الأزمة؟
أبرز المواد
 الجيش اليمني يسيطر ناريا على معسكر استراتيجي للحوثيين
أبرز المواد
 للرجال .. 49 وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
أبرز المواد
 نورة بنت سعود تشهد حفل ملتقى تصميم الزي التراثي النسائي المعاصر
منطقة عسير
 برعاية أمير المنطقة.. جامعة الحدود الشمالية تحتفل بتخريج الدفعه 11 من طلابها
منطقة الحدود الشمالية
 ‏”سعود الطبية” تُصدر وثيقة “حقوق ومسؤوليات المرضى” بطريقة برايل
منطقة الرياض
 اليوم.. الوزير نزار مدني يوقع كتاب “سعود الفيصل” في معرض الرياض
منوعات
 (فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!
أبرز المواد
 شاهد.. اعتداء “مفاجئ وغريب” على مسؤولة مصرية في مؤتمر على الهواء
أبرز المواد
قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

قصيدة “سجة مع الهاجوس طبيعتن لي”.. كثر شعارها فمن صاحبها الحقيقي؟

أبرز المواد
مفاجأة بعد العثور “الافتراضي” على الطائرة الماليزية المفقودة

مفاجأة بعد العثور “الافتراضي” على الطائرة الماليزية المفقودة

أبرز المواد
“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

أبرز المواد
الأمن العام يعلن نتائج القبول المبدئي لوظيفة «جندي/ نساء»

الأمن العام يعلن نتائج القبول المبدئي لوظيفة «جندي/ نساء»

أبرز المواد

كم يستغرق تحليل عينات تسميم الجاسوس الروسي؟

كم يستغرق تحليل عينات تسميم الجاسوس الروسي؟
http://almnatiq.net/?p=554943
المناطق_وكالات

أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الثلاثاء أن الأمر سيستغرق ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للانتهاء من تحليل العيّنات التي جمعتها المنظمة من الموقع الذي تم فيه #تسميم_الجاسوس_الروسي المزدوج السابق في#بريطانيا في مطلع الشهر الجاري.

ووصل فريق من خبراء المنظمة إلى بريطانيا لجمع عيّنات مما تسميه لندن #غاز_أعصاب “نوفيشوك” السوفيتي الصنع.

وتنفي #روسيا أي ضلوع لها في تسميم العميل المزدوج السابق #سيرغي_سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في 4 آذار/ مارس في سالزبري بجنوب غربي إنجلترا.

وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو إن العيّنات سترسل إلى مختبر المنظمة الرئيسي في لاهاي في هولندا ثم إلى مختبرات معيّنة لتحليلها.

وأبلغ الصحافيين في نيويورك أن الأمر سيستغرق “أسبوعين أو ثلاثة للانتهاء من تحليل” العيّنات.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان التحليل قادرا على تحديد ما إذا كان الغاز المستخدم هو نوفيشوك، أكد أوزومجو أنه لا يريد استباق نتائج العمل العلمي.

ووصل أوزومجو إلى نيويورك لإيجاز مجلس الأمن عن استخدام الغازات المحظورة في سوريا، لكنه تطرق أيضا خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن إلى حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق.

وفي العام 2006، اغتيل العميل الروسي السابق ألكسندر ليتفيننكو مسموما بالبولونيوم، في اعتداء اتهمت بريطانيا روسيا أيضا بالوقوف وراءه.

روابط ذات صلة

قذيفة تودي بحياة 35 شخصا وتحرم امهات سوريا من عيدهم

قذيفة تودي بحياة 35 شخصا وتحرم امهات سوريا من عيدهم
الشلهوب: 70 مليونا جهزت الفيحاء.. وسننافس الكبار

الشلهوب: 70 مليونا جهزت الفيحاء.. وسننافس الكبار
صنعاء.. لماذا اختفت “طوابير الغاز” رغم استمرار الأزمة؟

صنعاء.. لماذا اختفت “طوابير الغاز” رغم استمرار الأزمة؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*