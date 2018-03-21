كم يستغرق تحليل عينات تسميم الجاسوس الروسي؟

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أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الثلاثاء أن الأمر سيستغرق ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للانتهاء من تحليل العيّنات التي جمعتها المنظمة من الموقع الذي تم فيه #تسميم_الجاسوس_الروسي المزدوج السابق في#بريطانيا في مطلع الشهر الجاري.

ووصل فريق من خبراء المنظمة إلى بريطانيا لجمع عيّنات مما تسميه لندن #غاز_أعصاب “نوفيشوك” السوفيتي الصنع.

وتنفي #روسيا أي ضلوع لها في تسميم العميل المزدوج السابق #سيرغي_سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في 4 آذار/ مارس في سالزبري بجنوب غربي إنجلترا.

وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو إن العيّنات سترسل إلى مختبر المنظمة الرئيسي في لاهاي في هولندا ثم إلى مختبرات معيّنة لتحليلها.

وأبلغ الصحافيين في نيويورك أن الأمر سيستغرق “أسبوعين أو ثلاثة للانتهاء من تحليل” العيّنات.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان التحليل قادرا على تحديد ما إذا كان الغاز المستخدم هو نوفيشوك، أكد أوزومجو أنه لا يريد استباق نتائج العمل العلمي.

ووصل أوزومجو إلى نيويورك لإيجاز مجلس الأمن عن استخدام الغازات المحظورة في سوريا، لكنه تطرق أيضا خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن إلى حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق.

وفي العام 2006، اغتيل العميل الروسي السابق ألكسندر ليتفيننكو مسموما بالبولونيوم، في اعتداء اتهمت بريطانيا روسيا أيضا بالوقوف وراءه.