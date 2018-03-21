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مخزونات النفط الأميركية تهبط 2.7 مليون برميل في أسبوع

مخزونات النفط الأميركية تهبط 2.7 مليون برميل في أسبوع
A worker prepares to transport oil pipelines to be laid for the Pengerang Gas Pipeline Project at an area 40km (24 miles) away from the Pengerang Integrated Petroleum Complex in Pengerang, Johor, February 4, 2015. REUTERS/Edgar Su
http://almnatiq.net/?p=554970
المناطق_رويترز

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، مخالفة توقعات المحللين، مع تعزيز مصافي التكرير الانتاج.

وانخفضت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقال معهد البترول في تقريره الأسبوعي إن مخزونات الخام الأميركية هبطت بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من مارس لتصل إلى 425.3 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 2.6 مليون برميل.

وارتفعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما 1.6 مليون برميل.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بواقع 439 ألف برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل في حين كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا يبلغ مليوني برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.9 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض 1.7 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت 572 ألف برميل يوميا إلى 7.4 مليون برميل يوميا.

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