عقيلة صالح: قطر وتركيا تنتهكان سيادة ليبيا

Agila Saleh Essa Gwaider, Acting Head of State Libya, arrives at a meeting with the United Nations Secretary General Ban Ki-moon during the 70th session of the United Nations General Assembly September 29, 2015 at the United Nations in New York. AFP PHOTO/DON EMMERT / AFP PHOTO / DON EMMERT