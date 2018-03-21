عقيلة صالح: قطر وتركيا تنتهكان سيادة ليبيا

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قال رئيس مجلس النواب الليبي، #عقيلة_صالح، في حديث للشرق الأوسط، إن للرياض دوراً مهماً في وحدة الأمة العربية والإسلامية، مشدداً على أن #ليبيا تعول على #السعودية في دعم استقرار بلاده.

واتهم صالح كلاً من #قطر و #تركيا بانتهاك سيادة بلاده، ودعم الفصائل العسكرية الإرهابية.

كما أبدى تفاؤله باختيار غسان سلامة كمبعوث أممي إلى ليبيا، وطالبه بالتسريع في إيجاد حل، مشيداً بتضحيات الجيش الليبي، الذي يقوم بدوره في غياب عتاد لمواجهة التنظيمات الإرهابية.

كذلك طالب رئيس مجلس النواب الليبي بدعوة الأعيان والقبائل للاجتماع بهدف الوصول إلى حل للأزمة، مضيفاً أن كل ليبي له حق الترشح للانتخابات الرئاسية، سواء كان سيف الإسلام القذافي أو غيره.