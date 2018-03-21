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عقيلة صالح: قطر وتركيا تنتهكان سيادة ليبيا

عقيلة صالح: قطر وتركيا تنتهكان سيادة ليبيا
Agila Saleh Essa Gwaider, Acting Head of State Libya, arrives at a meeting with the United Nations Secretary General Ban Ki-moon during the 70th session of the United Nations General Assembly September 29, 2015 at the United Nations in New York. AFP PHOTO/DON EMMERT / AFP PHOTO / DON EMMERT
http://almnatiq.net/?p=554973
المناطق_وكالات

قال رئيس مجلس النواب الليبي، #عقيلة_صالح، في حديث للشرق الأوسط، إن للرياض دوراً مهماً في وحدة الأمة العربية والإسلامية، مشدداً على أن #ليبيا تعول على #السعودية في دعم استقرار بلاده.

واتهم صالح كلاً من #قطر و #تركيا بانتهاك سيادة بلاده، ودعم الفصائل العسكرية الإرهابية.

كما أبدى تفاؤله باختيار غسان سلامة كمبعوث أممي إلى ليبيا، وطالبه بالتسريع في إيجاد حل، مشيداً بتضحيات الجيش الليبي، الذي يقوم بدوره في غياب عتاد لمواجهة التنظيمات الإرهابية.

كذلك طالب رئيس مجلس النواب الليبي بدعوة الأعيان والقبائل للاجتماع بهدف الوصول إلى حل للأزمة، مضيفاً أن كل ليبي له حق الترشح للانتخابات الرئاسية، سواء كان سيف الإسلام القذافي أو غيره.

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