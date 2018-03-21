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الكرملين: بوتين وترامب يدرسان عقد قمة

الكرملين: بوتين وترامب يدرسان عقد قمة
http://almnatiq.net/?p=554976
المناطق_وكالات

أعلن الكرملين امس الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يدرسان عقد قمة.وجاء إعلان الكرملين في أعقاب مكالمة هاتفية هنأ فيها ترامب، بوتين بإعادة انتخابه لولاية رابعة، ولفت الكرملين إلى أن السؤال حول إمكانية عقد قمة ” حظى باهتمام على نحو خاص”.
واضاف الكرملين أن الرئيسين بحثا سبل التعاون العملي في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي والحرب على الإرهاب الدولي، وطالبا بإحراز تقدم في مناطق أزمات مثل أوكرانيا وسورية. كان ترامب وبوتين التقيا للمرة الأولى على هامش قمة العشرين في هامبورج في صيف العام الماضي، وخلافا للتوقعات، لم يتم عقد لقاء قمة ثنائية.
ووصف الكرملين المحادثة الهاتفية بأنها بناءة وموضوعية، وهدفت إلى التغلب على المشاكل المتراكمة في العلاقات الروسية الأمريكية والتي وصلت في الوقت الراهن إلى مستوى سيء لم يحدث منذ عقود.

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