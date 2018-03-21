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ولي العهد يناقش الحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ولي العهد يناقش الحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
http://almnatiq.net/?p=554982
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سمو ولي العهد يناقش مع كبير المستشارين مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، خطط السلام المستقبلية وضرورة إيجاد 

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم بكبير المستشارين مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط جيريد كوشنر، ومساعد الرئيس الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرين بلات للنقاش حول خطط السلام المستقبلية.

وناقش الاجتماع المصالح المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط التي تشكل أهمية كبرى للبلدين، وضرورة إيجاد حل سلمي ودائم، للصراع الفلسطيني الإسرائيلي .

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير .

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