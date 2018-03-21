الجبير: إيران تمثل خطراً على العالم وهي المسئول الأول عن الإرهاب

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أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن النظام الايراني يمثل خطراً على العالم وهو المسئول الأول عن الإرهاب.

وقال خلال تصريحات له اليوم أن ‏هناك خلل واضح في الاتفاقية النووية مع طهران وأن السعودية تدعم سياسات ترمب حيال إيران.

وتطرق الجبير خلال حديث للوضع السوري وقال ان المأساة في سوريا لم تنته مع توقف المعارك والمملكة والولايات المتحدة تسعيان للضغط على نظام الأسد للقبول بالمحادثات السياسية.

‏أما عن الأوضاع في اليمن فقد قال ان ميليشيا الحوثي أطلقت 100 صاروح بالستي على المملكة منها اثنان على العاصمة الرياض وعلينا أن نؤكد أننا سنحمي شعبنا وبلادنا وقد اتخذنا العديد من التدابير لإيصال المساعدات إلى داخل اليمن.

وقال: نعمل على حل سلمي من أجل يمن موحد بدون أي تواجد لإيران وميليشيا حزب الله وأيضا سوف نحمي بلادنا وشعبنا.

وقال الجبير: نحن قلقون حيال المساعدات الإنسانية في اليمن وننفذ برنامجاً للمساعدات بأكثر من مليار دولار مع حلفائنا في الامارات العربية المتحدة.

وأكد الجبير لقناة فوكس نيوز أنه يوجد توافق في الرؤى بين المملكة وأمريكا بشأن العديد من القضايا وأن علاقات شخصية قوية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.