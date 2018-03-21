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ضبط مطبخ عشوائي في عمارة سكنية بمكة

ضبط مطبخ عشوائي في عمارة سكنية بمكة
http://almnatiq.net/?p=554995
المناطق_مكة

أغلقت بلدية أجياد الفرعية في مكة المكرمة، مطبخا عشوائيا مخالفاً فوق سطح أحد المباني السكنية ، بعد اكتشاف الموقع وضبطه من قبل مراقبي البلدية وأثناء جولاتهم الميدانية .

وقال المهندس عبدالله بن خميس الزايدي رئيس بلدية أجياد الفرعيه إن مراقبي البلدية وأثناء جولاتهم التفتيشية تمكنوا من ملاحظة الموقع ومداهمته، وضبط العديد من المخالفات الصحية والبيئية، وكميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك والتي كانت مجهزة للبيع والتسويق، وعلى الفور تمت مصادرتها وإتلافها واستدعاء صاحب الموقع لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.

وعُـثِرَ داخل الموقع على مطبخ عشوائي وعدد من العمال ومجموعة من الثلاجات القديمة لحفظ اللحوم والاواني غير الصالحة، وتمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم بعد التأكد من عدم صلاحيتها، حيث بلغت المصادرات حوالي (300) كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك نتيجة سوء التخزين ، بالإضافة الى مصادرة كمية كبيرة من أواني الطبخ والقدور الكبيرة وغيرها .

وأكد رئيس البلدية بأن الفرق الرقابية تبذل جهود كبيرة خلال هذه الايام في كامل نطاق المنطقة لمتابعه مثل هذه الظواهر والقضاء عليها ، ومتابعة ومنع الأماكن العشوائية غير المرخصة ، وذلك حرصا على تقديم افضل الخدمات للمواطنين ، وزوار بيت الله الحرام .

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