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تقنية جديدة لتشخيص وعلاج السرطان

تقنية جديدة لتشخيص وعلاج السرطان
http://almnatiq.net/?p=554996
المناطق_جدة

تمكن مجموعة من العلماء الكوريين الجنوبيين، من تطوير تقنية جديدة لتشخيص وعلاج مرض السرطان، باستخدام الباعث الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) والمناظير، بحسب ما أعلنه معهد حكومي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المعهد الكوري لأبحاث التكنولوجيا الإلكترونية، قوله إنه طور تقنية يمكن أن تستهدف الخلايا السرطانية، مشيراً إلى أنه في طور نقل المعرفة ذات الصلة إلى إحدى الشركات المحلية.

وفي الآونة الأخيرة، اكتسبت طرق العلاج والتشخيص مثل العلاج الضوئي الديناميكي (بي.دي.تي) والمناظير، أرضية كطرق تُحسِّن بشكل كبير نوعية حياة المرضى.

ويعتبر العلاج الضوئي الديناميكي علاجاً يستخدم عقاقير تسمى عوامل التحسس الضوئي “لتنشيط” أنواع معينة من الضوء للمساعدة في تسهيل العلاج. وهو فعال لأن الضوء يستهدف فقط نمو السرطان وليس الخلايا الطبيعية، بحسب “يونهاب”.

وأوضح المسؤولون أن التكنولوجيا التي طورها المعهد الحكومي، تعتبر تطور لعملية استخدام الباعث الضوئي الثنائي للكشف عن الخلايا السرطانية، مع استخدام ليزر العلاج الضوئي الديناميكي المصمم لعلاج السرطان على أساس تقنية مناظير البطن.

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