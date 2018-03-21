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إجراء عملية ربط دوالي بالمرئ لخمسيني

إجراء عملية ربط دوالي بالمرئ لخمسيني
http://almnatiq.net/?p=555002
المناطق_تبوك
قالت صحة تبوك أن فريق طبي في مستشفى الوجه العام أجرى بنجاح ولأول مرة عملية ربط دوالي بالمريء بالمنظار لمريض يبلغ من العمر 55 عاما والذي يعاني من تليف كبدي نتيجة ارتشاح يريتوني مزمن أدى إلى تكون دوالي بالمرئ وأتضح بعد فحصها بالمنظار أنها من الدرجة الثانية والثالثة مما نتج عنها علامات تدل على قرب حدوث نزيف دموي .
وبينت صحة تبوك أن الفريق الطبي قام على الفور بإدخال المريض إلى غرفة العمليات وتم اجراء عملية جراحية بالمنظار لربط الدوالي حيث أستغرقت العملية قرابة الساعتين , وحالة المريض ولله الحمد مستقرة  .
جدير بالذكر أن مستشفى الوجه أجرى العام الماضي 1075 عملية جراحية منها 197 عملية جراحة يوم واحد .
من جانب آخر أعلنت الصحة عن زيادة نسبة فحص القلب للمواليد من ٢٠٪‏ إلى ٩٠٪‏ وذلك خلال العام ٢٠١٧م ، وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازات الصحة ٢٠١٧ أن هذا الإجراء أسهم بفضل الله في الكشف المبكر لحالات إعتلالات القلب الخلقية وعلاجها في مراحلها الأولية وتحسين الحالة الصحية للمرضى الأطفال المصابين وتخفيف العبء والتكلفة الإقتصادية على المرضى والدولة حيث قامت الصحة بزيادة كفاءة الطاقم الطبي في وحدات حديثي الولادة من خلال التدريب المستمر ووضع السياسات والإرشادات وإستحداث المؤشرات التي تساعد على متابعة التطبيق كما أعلنت الصحة عن زيادة نسبة فحص السمع للمواليد من ١٧٪‏ إلى ٨٩٪‏ وقد أسهم ذلك بحمد الله في الإكتشاف المبكر للإعاقات السمعية لدى المواليد وعلاجها في مراحلها الأولية وبالتالي تمتعهم بحياة طبيعية بدون إعاقات سمعية حيث قامت الصحة بزيادة كفاءة الطاقم الطبي في وحدات حديثي الولادة من خلال التدريب المستمر ووضع السياسات والإرشادات وإستحداث المؤشرات التي تساعد على متابعة التطبيق.

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