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الكوثر الصحية في زيارة لـ “بر أبها”

الكوثر الصحية في زيارة لـ “بر أبها”
http://almnatiq.net/?p=555006
المناطق_أبها

استقبل فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ / محمد بن سعيد بن فحاس في مكتبه بمقر إدارة الجمعية المدير التنفيذي لجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير الشيخ / عبدالعزيز بن إبراهيم الثوعي يرافقه الشيخ / عزام الغامدي مدير إدارة التسويق ، وفي بداية اللقاء أثنى “الثوعي” على دور “بر أبها” وما تقدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية في منطقة عسير ، عقب ذلك تم عرض أهداف وتوجهات الكوثر الصحية والبحث عن سبل التعاون فيما يحقق المصلحة المرجوة .
إلى ذلك رحب “بن فحاس” بضيفيه مؤكداً الدور الفعال الذي يقوم به سمو أمير منطقة عسير ورعايته الكريمة للخدمات الاجتماعية في المنطقة وما وصلت إليه من رقي وتطور .

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