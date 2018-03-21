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رئيس الهيئات: خطط لمكافحة ومواجهة الفكر الضال

رئيس الهيئات: خطط لمكافحة ومواجهة الفكر الضال
http://almnatiq.net/?p=555009
المناطق_جدة

اختتم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم الثلاثاء ورشة خطر الفكر الضال في مواقع التواصل الاجتماعي وجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحته والوقاية منه.

وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرن الكريم بعدها ألقى أحد المشاركين في الورشة الشيخ محمد مباركي كلمة أشاد فيها بأهداف ومضامين الورشة والجهود التي بذلت لتحقيق أهدافها.

ثم ألقى فضيلة مدير عام مركز البحوث والدراسات بالرئاسة الدكتور أحمد بن علي الشهري كلمة عن الورشة وتلا التوصيات الخاصة بها.

ثم ألقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالرحمن السند، كلمة ثمن فيها الدعم والتأييد الذي تلقاه الرئاسة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله -حيث شهدت الرئاسة نقلات نوعية في أعمالها واختصاصاتها، مؤكداً على أهمية موضوع هذه الورشة وضرورة التعرف على أسباب هذه المشكلة، لافتاً إلى أن التحصين الفكري من أولى ما تعنى به الرئاسة العامة، وقد قطعت في ذلك أشواطاً كبيرة ولا يزال أمام الرئاسة الكثير لتقدمه في هذا المجال.

وبين  أن الرئاسة العامة قد اعتمدت ملتقيات كبرى لمكافحة ومواجهة الفكر الضال في مختلف مناطق المملكة باسم برنامج (اعتدال) وذلك إيمانا من الرئاسة بمسؤوليتها تجاه هذا الأمر.

وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الورشة التي استمرت أربعة أيام متفرقة، وتهدف إلى الخروج برؤية واضحة حول موضوع (مكافحة الفكر الضال المنتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحته والوقاية منه) والخلوص بتوصيف نظري وميداني لمشروع الدراسة التي تعتزم الرئاسة العامة تنفيذها في هذا المجال، وقد شملت الورشة العديد من المحاور المهمة في الموضوع.

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