(فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!

(فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!

أبرز المواد
“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

أبرز المواد
تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا

تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا

أبرز المواد
شاهد.. ثعبان يختبئ داخل حقيبة طالبة بعسير.. وهذا ما حدث بعد خروجه

شاهد.. ثعبان يختبئ داخل حقيبة طالبة بعسير.. وهذا ما حدث بعد خروجه

أبرز المواد

“الشرعية” تدمر معسكرا للميليشيات بالساحل الغربي

“الشرعية” تدمر معسكرا للميليشيات بالساحل الغربي
http://almnatiq.net/?p=555017
المناطق - وكالات

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، معسكرا تدريبيا لميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي للبلاد.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، فإن الغارة الجوية أدت إلى مقتل وجرح عدد من مسلحي الميليشيات الإيرانية.

وتتكبد الميليشيات الحوثية يوميا عشرات القتلى والجرحى من مسلحيها نتيجة الضربات الجوية للتحالف العربي، بقيادة السعودية في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر (جبهة الساحل الغربي).

وتخوض قوات الشرعية منذ أسابيع، بإسناد من التحالف العربي، معارك على تلك الجبهة، حيث حققت انتصارات عدة، وكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.

روابط ذات صلة

هل تعلم لماذا يزيد وزنك بعد الارتباط ؟ العلم يجيب

هل تعلم لماذا يزيد وزنك بعد الارتباط ؟ العلم يجيب
لماذا بدأت إيران في التراجع عن دعم الحوثيين في اليمن؟..(فيديو)

لماذا بدأت إيران في التراجع عن دعم الحوثيين في اليمن؟..(فيديو)
شاهد.. لحظة ضرب إسرائيل “المفاعل النووي” السوري

شاهد.. لحظة ضرب إسرائيل “المفاعل النووي” السوري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*