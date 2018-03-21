“الشرعية” تدمر معسكرا للميليشيات بالساحل الغربي

المناطق - وكالات

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، معسكرا تدريبيا لميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي للبلاد.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، فإن الغارة الجوية أدت إلى مقتل وجرح عدد من مسلحي الميليشيات الإيرانية.

وتتكبد الميليشيات الحوثية يوميا عشرات القتلى والجرحى من مسلحيها نتيجة الضربات الجوية للتحالف العربي، بقيادة السعودية في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر (جبهة الساحل الغربي).

وتخوض قوات الشرعية منذ أسابيع، بإسناد من التحالف العربي، معارك على تلك الجبهة، حيث حققت انتصارات عدة، وكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.