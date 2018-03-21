(فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!

(فيديو) ماذا تعني اللوحة التي عرضها ترامب على الأمير محمد بن سلمان ؟!

أبرز المواد
“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

“العيسى”: غزو الفكر الإخواني للتعليم السعودي حقيقة .. وهذه خطوات استئصاله

أبرز المواد
تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا

تسجيل صوتي للقذافي قبل وفاته يفضح “ساركوزي” في فرنسا

أبرز المواد
شاهد.. ثعبان يختبئ داخل حقيبة طالبة بعسير.. وهذا ما حدث بعد خروجه

شاهد.. ثعبان يختبئ داخل حقيبة طالبة بعسير.. وهذا ما حدث بعد خروجه

أبرز المواد

العراق تحذر تركيا: نرفض أي خرق لحدودنا.. ولن نسمح بتواجدكم على أراضينا

العراق تحذر تركيا: نرفض أي خرق لحدودنا.. ولن نسمح بتواجدكم على أراضينا
http://almnatiq.net/?p=555020
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أن بلاده “ترفض رفضا قاطعا خرق القوات التركية للحدود العراقية”.

وقال الجعفري أثناء لقائه نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلمز، في بغداد، الأربعاء: “لن نسمح بتواجد أي قوات على أراضينا لتقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار”.

وتابع الوزير العراقي: “نرفض رفضا قاطعا خرق القوات التركية للحدود العراقية، ونجدد تأكيدنا على ضرورة انسحاب القوات التركية من بعشيقة”.

واعتبر أن “استراتيجية العلاقات العراقية قائمة على تعزيز المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة، والحفاظ على السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأوضح الجعفري أن “العراق طوى صفحة المواجهة مع عصابات داعش الإرهابية، وحقق انتصارات كبيرة وحرر أراضيه، واليوم يعمل على إعادة بناء، وإعمار المدن”.

وقال إن بغداد وأنقرة أمامهما فرص لتعزيز التعاون المشترك، وزيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري.

ومنذ أشهر تشن طائرات تركية غارات على مواقع الأكراد في العراق وسوريا، وتقول إن لديهم علاقات بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

روابط ذات صلة

هل تعلم لماذا يزيد وزنك بعد الارتباط ؟ العلم يجيب

هل تعلم لماذا يزيد وزنك بعد الارتباط ؟ العلم يجيب
لماذا بدأت إيران في التراجع عن دعم الحوثيين في اليمن؟..(فيديو)

لماذا بدأت إيران في التراجع عن دعم الحوثيين في اليمن؟..(فيديو)
شاهد.. لحظة ضرب إسرائيل “المفاعل النووي” السوري

شاهد.. لحظة ضرب إسرائيل “المفاعل النووي” السوري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*