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لماذا بدأت إيران في التراجع عن دعم الحوثيين في اليمن؟..(فيديو)

لماذا بدأت إيران في التراجع عن دعم الحوثيين في اليمن؟..(فيديو)
http://almnatiq.net/?p=555029
المناطق-الرياض

يتحدث المسؤولون الإيرانيوون عن رغبتهم في إجراء حوار لحل الازمة اليمنية من أجل إنقاذ مرتزقتهم الحوثيين في اليمن، فلماذا تراجع النظام الإيراني عن مواقفه السابقة.

ووفقا لخبراء فإن هذا التراجع الإيراني يعود لعدة أسباب، منها امتصاص التصعيد الأمريكي الأوروبي ضد ها وضد برنامجها النووي، لذا بدأت تحث سلطنة عمان للعب هذا الدور، ويظهر ذلك جلياً، من خلال زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران قبل أيام.

وأشار الخبراء إلى أن أحد الأسباب يكمن في محاولة استباق زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا، وما قد يصدر عنها من مواقف مشتركة تحاصر إيران بداية من اليمن.

وثالث الأقوال تطويق هزائم الحوثيين بتسريب شائعات عن وجود حل سياسي، إضافة للخوف من تعييد “مايك بومبيو” وزيراً للخارجية الأمريكية المعروف بمواقفه الحاسمة تجاه إيران وتصديرها للإرهاب في المنطقة.

ومن الأسباب التي أدت لتراجع إيران هو محاولة المحافظة على مكاسب مرتزقتها الحوثيين، بعد تأكدها أن التغيرات في اليمن باتت تسير لصالح الحكومة الشرعية.

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