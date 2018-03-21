هل تعلم لماذا يزيد وزنك بعد الارتباط ؟ العلم يجيب

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http://almnatiq.net/?p=555034
المناطق - وكالات

علق متخصصون في علوم الصحة العامة والتغذية على نتائج دراسة، كشفت أن المتزوجين أو المرتبطين عادة ما تزداد أوزانهم بمعدلات أكبر ووتيرة أسرع من العزاب.

وأجريت الدراسة، التي نشرت نتائجها مؤخرا في صحيفة “بلوس وان” العلمية، على نحو 15 ألف شخص في أستراليا، بين عامي 2005 و2014، 74 بالمئة منهم متزوجون أو مرتبطون، وراقبت العادات الغذائية للمبحوثين والتغيرات التي تصيب أوزانهم.

ورغم أن الدراسة كشفت أن المتزوجين لديهم عادات غذائية صحية أكثر مقارنة بالعزاب، منها تناول كميات أكبر من الخضراوات والفواكه وتقليل الوجبات السريعة والتدخين والكحوليات، فإنهم يكونون أكثر عرضة لاكتساب المزيد من الوزن.

وعللت كاترين هانكي، بروفيسور الصحة العامة في جامعة غلاسغو نتائج الدراسة، بعدة عوامل، بعضها بعيد نسبيا عن العادات الغذائية.

وقالت هانكي لمجلة “نيوزويك”: “أعتقد أن التفسيرات الواضحة لذلك أنك لم تعد أعزب، وهذا ربما يجعلك أقل اهتماما بإنقاص وزنك”.

ويتفق معها خبير التغذية المتخصص في السمنة والنحافة أرماندو غونزاليز، الذي تحدث لـ”نيوزويك” أيضا، قائلا: “الكثير من الناس (العزاب) لديهم الدوافع ليكونوا في صحة أفضل ومظهر أكثر جاذبية من أجل الارتباط بشريك”.

لكنه يضيف: “بمجرد أن يصبح الأعزب مرتبطا، يختفي الكثير من هذه الدوافع”.

وبالتأكيد فإن هذا لا يعني أن الزيادة في الوزن مصير كل المرتبطين، حسب غونزاليز الذي يرى أن تجنب ذلك يتطلب استعادة دوافع الحفاظ على جسد رشيق.

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