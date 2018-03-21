الحلقة الثالثة والأخيرة| تداعي دولة داعش.. ومستقبل جهادي أكثر ظلاما

المناطق - إسلام داوود

في الحلقة الثالثة والأخيرة من الملف الشائك “الحركات الجهادية.. فرع فاسد لأصل طيب”، تستشرف “المناطق” مستقبل تلك الجماعات مع الهزيمة السريعة التي منيت بها داعش في أعقاب إعلانها قيام ما يسمى “الخلافة”، وطرد التنظيم من كافة المناطق التي سيطر عليها في العراق بالإضافة لتناقص مساحته في سوريا وطرده من مراكزه في ليبيا.

في البداية فإن ظهور تنظيم داعش بالصورة المستقلة المنفصلة عن تنظيم القاعدة، لم يكن وليد لحظة وإنما كان نتيجة لعدد من العوامل وعلى رأسها مقتل أغلب الكوادر التاريخية للقاعدة وهو ما أحدث الشرخ داخل التنظيم والذي انتهى بانفصال تنظيم داعش عنه.

ووفقا للخبراء فإن مصرع أبو مصعب الزرقاوي ثم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في 2011، أسهم في انفراط عقد التنظيم، خاصة أن من تولى زعامة القاعدة بعد بن لادن، كان أيمن الظواهري وهو شخصية لا تحظى بنفس القبول والشعبية في الأوساط الجهادية مثل بن لادن.

تلك العوامل إضافة للاختلاف العقائدي بين قادة التنظيم أغرى بعض الأشخاص الحالمين بالزعامة في استغلال الصراع الداخلي وتحقيق حلمهم في قادة الحركة الجهادية وعلى رأس هؤلاء خليفة دولة داعش أبو بكر البغدادي.

وفي أكتوبر 2014 اعترف، المنظر الإخواني، يوسف القرضاوي خطيب جماعة الاخوان المسلمين بأن البغدادي زعيم تنظيم “داعش” كان من جماعة الإخوان المسلمين، وكما جاء في حديث للقرضاوي: “هذا الشاب كان من الإخوان في أول أمره، إلا أنه كان يميل إلى القيادة وأغراه هؤلاء بعد عدة سنوات. كان مسجونا وانضم إلى هؤلاء، وذلك في إشارة منه لانتقاله للقاعدة ثم انشقاقه عنها وتأسيس تنظيم داعش.

وعلى غرار ما حدث داخل القاعدة سابقا، فإنه مع النهاية الوشيكة لتنظيم داعش، بدأ الخلاف الداخلي يدب بين أجنحة التنظيم مع ظهور جناح أكثر تطرفا وتشددا في التنظيم يدعم جناح “الحازميين” نسبة إلى منظر ذلك الجناح وهو “أحمد بن عمر الحازمي”، والذي اتسمت آراؤه بتطرفا لا نظير له لدرجة أثارت مخاوف زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وقام بمحاكمة البعض منهم وإعدامهم.

بدوره يؤكد لـ”المناطق” الخبير في الجماعات الإسلامية محمود الطباخ، أن تأسيس دولة داعش كان منذ البداية جاء لتحقيق حلم البغدادي في تشكيل فكره الخاص، حيث رأى البغدادي أهمية تكوين دولته الخاصة فانقلب على الظواهري وبدأ في نهاية 2013 يكون تنظيمه الخاص.

ويشير إلى أن فكر البغدادي كان يقوم، على منع وجود قوميات أو حدود بين مناطق سيطرتها وكان هدفها السيطرة على العالم وتحوليه إلى خلافة، وكان يرى أهمية ضرب العدو القريب عن البعيد.

وأوضح أن أساس الخلاف بين داعش والقاعدة في أن داعش كانت حريصة في البداية على إنشاء (الدولة) التي لها ولايات ونظم خاصة، أما القاعدة فلا تلتزم بالأرض، ودائما تدعو عناصرها إلى أن الجهاد لا يمكن التمسك فيه بالأرض.

ويشير إلى أن القاعدة كانت ترى أن رأس الشر في الأساس هو الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يجب مواجهتها على غرار هجمات 11 سبتمبر 2001، أما داعش فتؤمن بقاعدة (ضرب العدو القريب) كالأنظمة القريبة منها.

وعن مستقبل تلك الحركات يسهب الطباخ قائلا، يرى أنه بالرغم من تشدد داعش والقاعدة إلا أنهما كانا متفقان في قضية واحدة ألا وهو العذر بالجهل، أو لعدم معرفة الناس بتعاليم الدين، وذلك لم يكن يتعرض من يتم تعذيره للإيذاء، وذلك كان في حقبة المسؤول الشرعي لداعش، تركي البنعلي.

ويوضح الطباخ، أن قاعدة “التعذير بالجهل” ظلت قائمة داخل أروقة داعش إلا أن دخل البنعليون في صراع مع أنصار “أحمد بن عمر الحازمي” الموقوف في المملكة، أو ما يسمى بالحازميين.

ويؤكد الخبير بالحركات الجهادية، أن الحازمي كان له أفكار خاصة، نشرها في تونس إبان ثورة 2011 وكان يقيم الندوات والمؤتمرات في تونس، فشكل فكرا منحرفا هناك، انضم عدد كبيرا من داعميه إلى داعش.

ويشير، إلى أنه فيما بعد أن استفحل خطر الحازميين داخل تنظيم داعش ما دعى البغدادي للطلب من تركي البنعلي بعقد محاكمات لهم وإعدامهم.

وعن أبرز النقاط الرئيسية في فكرهم المتطرف، يقول الطباخ إن جناح الحازميين، (لا يعذرون بالجهل، ويكفرون من يعذر بالجهل)، ويرون أن من لا يعرف تعاليم الدين.. أو من فعل أثم حتى لو كان لا يعرف أو كان مسلما، فهو كافر.

وأوضح أنه فيما بعد مقتل تركي البنعلي، شكل البغدادي اللجنة المفوضة لإدارة شؤون داعش، حيث نجح الحازميون في السيطرة على اللجنة المفوضة، وأصدروا بيانا كبيرا كان من 10 ورقات، كفروا فيه العاذر بالجهل ووضعوا منهجية التعامل مع الخلفية وغيره.

ووصف الطباخ، ذلك البيان بأنه صادر من “غلاة الغلاة” داخل التنظيم والأشد تكفيرا، الذين لا يعذرون الناس بجهلهم ويحلون دماءهم، مشيرا إلى أن أفكارهم انتشرت بصورة واضحة في ولايات داعش، خاصة في ولاية سيناء وأصبح أغلب الدواعش حازميين، حيث أقدم التنظيم بعد هجرة بعض الكوادر الجهادية من العراق وسوريا خاصة إلى سيناء، لوضع منهجية جديدة للتنظيم، تحل دماء كل المخالفين حتى المقربين منهم وعدم الاكتفاء بمواجهة قوات الجيش والشرطة فقط، وإنما مواجهة أبناء القبائل التي كانت على الحياد برغم أن بعضهم تربطهم صلات قرابة بعدد من أعضاء التنظيم، وكذا مهاجمة المذاهب الفكرية الأخرى كالمتصوفين، والاعتداء على المساجد بحجة أنها “مساجد ضرار” مثلما حدث في مجزرة مسجد الروضة بشمال سيناء وأدى لمقتل المئات من المصلين.

ويختتم الطباخ حديثة مؤكدا أن الحركات الجهادية دخلت طورا جديدا بعد داعش أكثر تطرفا من داعش نفسها إذ لا تعذر بالجهل، مشيرا إلى أن الحازميين هم من سيشكلوا النسخة الثالثة القادمة الأكثر تشددا من القاعدة وداعش.