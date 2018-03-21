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شاهد.. ترامب لولي العهد: أفتقد والدك الملك سلمان.. إنه رجل مميز

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المناطق-الرياض

لفتت انتباه الكثير من المتابعين والمحللين تعبير الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن العلاقة الشخصية بينه وقادة المملكة خلال لقاءه سمو ولي العهد في البيت الأبيض.

وخلال اللقاء أكد ترامب لسمو ولي العهد: “افتقد والدك “الملك سلمان” وآمل أن أراه قريبا”، وقال “رأيت أن والدك اتخذ قرارا حكيما للغاية، في اختيارك ولياً للعهد وأنا أفتقد والدك- إنه رجل مميز”.

وأضاف، أن “العلاقات (بيننا) هي الان أقوى من أي وقت مضى. نحن نفهم بعضنا البعض.. إن صداقتنا فعلا قوية وعظيمة”، ومن المقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

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