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“الشرعية” تدك معسكر باجل في الحديدة.. ومقتل 180 حوثيا

“الشرعية” تدك معسكر باجل في الحديدة.. ومقتل 180 حوثيا
http://almnatiq.net/?p=555090
المناطق - وكالات

استهدف طيران التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، معسكر “باجل” في محافظة الحديدة، ليلقى أكثر من 180 عنصرًا من ميليشيا الحوثي مصرعهم.

وتمكن الجيش الوطني اليمني اليوم من تحرير منطقة راس جبل الحْدِيدة الإستراتيجي، وجبل “الأسطورة” بمديرية ناطع بالبيضاء وسط البلاد.

ووفقًا لمصدر عسكري تحدث لوكالة الأنباء اليمنية، فإن “الجيش والمقاومة الشعبية اقتحموا تلك المواقع التي كانت تتحصن فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وحرروها واستعادوا أسلحة نوعية منها”.

وأضاف المصدر أن “عملية الاقتحام أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم مشرف الميليشيا في جبل الظهر واثنان من مرافقيه، وإصابة آخرين، وأسْر عدد منهم”.

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