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قائد قوات أمن المنشآت يتفقد مواقع القوات بشمال المملكة

قائد قوات أمن المنشآت يتفقد مواقع القوات بشمال المملكة
http://almnatiq.net/?p=555107
المناطق-الرياض
بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظه الله تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي مواقع القوات بشمال المملكة حيث استهل جولته التفقدية بمنطقة الحدود الشمالية مروراً بمنطقة الجوف مختتماً جولته بمنطقة تبوك.
هذا ونقل اللواء حامد الطويرقي سلام وشكر وتقدير سمو وزير الداخلية لمنسوبي  القوات على ما يقدمونه من تضحيات لوطننا الغالي بتلك المناطق وحثهم فيها على تأدية أعمالهم وواجباتهم بكل اخلاص في سبيل حماية مقدرات وطننا الغالي، مؤكداً أن منسوبي القوات يعملون بكل احترافية لتأمين المنشآت البترولية والحيوية في جميع المناطق.
من جانبه وجهه قائد قوات أمن المنشآت شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسها  الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظهم الله جميعاً على ما يولونه من دعم لا محدود للقطاعات الأمنية بشكل عام ولقوات أمن المنشآت على وجه الخصوص معرباً عن ثقته واعتزازه بتقديم الحماية الأمنية للمنشآت البترولية والحيوية  بمملكتنا الغالية لسير عجلة النمو والاقتصاد في وطننا الغالي

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