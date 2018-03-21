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أمير الباحة يكرم مدير سياحة المنطقة

أمير الباحة يكرم مدير سياحة المنطقة
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المناطق-الباحة
كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة  مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة  زاهر محمد الشهري نظير ما قامت به هيئة السياحة من جهود موفقة ومشاركة فاعلة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية ” (32) وما صاحبها من أثر كبير في نجاح وتميز بقرية الباحة التراثية.
    جاء ذلك ضمن الحفل الذي أقامته إمارة المنطقة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لتكريم اللجان المشاركة في فعاليات مهرجان الجنادرية.
 وكان لهيئة السياحة بالمنطقة حضورها المتميز والمشاركة الفاعلة في القرية وتأتي تلك المشاركة تجسيدا للدور الذي تتطلع به هيئة السياحة بالمساهمة في البرامج والفعاليات الرسمية التي تؤصل العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن الغالي.
من جهته ثمن الأستاذ زاهر محمد الشهري تكريم سمو أمير المنطقة ودعمه الدائم للسياحة والتراث بالمنطقة مؤكدا بالسعي قدما إلى تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية بما يحقق تطلعات سموه الكريم لرفعة الوطن والمواطن ويجسد الدور الذي تتطلع إليه الهيئة بالمساهمة في البرامج والفعاليات الاجتماعية الرسمية التي تؤصل العمل التعاوني والشراكات المثمرة لخدمة الوطن الغالي،.

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