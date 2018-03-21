أمير منطقة جازان يستقبل سفير دولة الإمارت العربية المتحدة لدى المملكة

المناطق - أمل بهكلي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً بمتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والعمل المشترك في شتى المجالات، متمنياً له التوفيق في مهامه لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته أعرب الشيخ آل نهيان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان، منوهاً بما تشهده المملكة عموماً ومنطقة جازان خصوصاً من تقدم وازدهار في شتى المجالات.