مدير عمل الباحة يجتمع بالقطاع الخيري وقطاع العمل لتأهيل الشباب لسوق العمل بالمنطقة الباحة

عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباح احمد بن ابراهيم العاصمي اجتماعٱ اليوم بالقطاع الخيريه ممثلا بلجان التنمية بالمنطقة وكذلك قطاع العمل والتدريب والتوظيف ممثلا في فرع المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني بالمنطقه، وصندوق تنميةالموارد البشريه ( هدف ) ،وفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة ،

حيث بداء الاجتماع بكلمة مدير عام فرع الوزارة احمد بن ابراهيم العاصمي ذكر فيها ضرورة التعاون بين القطاع الخيري وقطاع التدريب والتأهيل والتوظيف لدعم طالبين العمل بالمنطقة وبحث العوائق والصعوبات التي تواجة الشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل وتوطين النشاطات التي استهدفتها الوزارة بالتوطين هذا العام بالباحة

ثم تحدث مساعد المدير العام للعمل ابراهيم بن احمد الزلفان عن الفرص الوظيفيه وخطة التوطين بالمنطقه والانشطه المستهدفه بالتوطين والمهن التي تحتاج الى تدريب وتطوير لطالبين العمل فيها . ثم ذكر مساعد مدير عام المؤسسة العام للتدريب التقني والمهني الاستاذ احمد بن عبيدالله اليوسف دور المؤسسة في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل واهم التخصصات الموجوده والتي تناسب خطة التوطين بالمنطقه في الفتره القادمه .

ثم عرض مدير عام فرع صندوق الموارد البشريه ( هدف ) عبدالله الحوالي برامج الدعم والتأهيل والدورات التي يتبناها صندوق الموارد البشريه لطالبين العمل ، وتحدث كذلك عن كيفية تمكين طالبين العمل من التوظيف بالمنطقه وعن الانشطه المستهدفه .وذكر ممثل بنك التنميه الاجتماعية المشاريع التي يدعمها البنك والتي يمكن توجيه تدريب وتأهيل الشباب عليها .

وتحدث كذلك مدير التدريب الاهلي بالمؤسسة العامه للتدريب التقني والفني الاستاذ محمد بن حسن عيفان عن مساهمات القطاع الخاص والمعاهد الاهليه في التدريب وتطوير الشباب.

وتم مناقشة الصوبات والتحديات التي تواجه طالبين العمل بالمنطقه ،وتم الاتفاق على توجيه التدريب والتأهيل للانشطه والبرامج التي سوف توطن بالمنطقه .

كما قدم مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه للتنميه الاستاذ خالد بن صالح الزهراني في ختام الاجتماع شكره وتقديره للجميع لدعم هذه البرامج وعقد الشراكات مع القطاع الغير ربحي في القيام بدورة الحقيقي في التنمية وتم عرض التوصيات المتفق عليها والتي حددت بالتالي:

١- عقد شراكة بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة والمؤسسة العامه للتدريب التقني والمهني بالمنطقه لتدريب وتأهيل طالبين العمل بمنطقة الباحة من خلال القطاع الغير ربحي حسب مستهدفات الوزارة.

٢- الاتفاق على توجيه البرامج التدريبيه في قطاع التنميه ( لجان التنمية الاجتماعية) والتي تم دعمها مؤخرا من قبل الوزاره في تأهيل الشباب في سوق العمل .

٣/ اهمية اقامة الدورات لابناء المنطقة (ذكور واناث) في كافة المجالات بما يتوافق والانشطة المشموله بالتوطين وتكون معتمدة من المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني.

4- عقد ملتقى لكافة القطاع الخيرية بالمنطقة بشراكة مع فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمنهي بالباحة لتعريف بتوجهات الوزارة الخاصة بالتوطين واستهداف الانشطة والمهن التي تحتاج الى تدريب وتطوير

٤ – اقامة لجنة مشتركة تظم مندوبين من كل القطاعات المعنيه للبحث عن الفرص الوظيفيه في القطاع الخاص وتوجيه الشباب لها بعد تدريبهم وتاهيلهم